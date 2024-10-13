((الخليجية)) تختتم بنجاح فعالية ((اكتشف DMI: رؤى في الإعلان والتسويق الرقمي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اختتمت الجامعة الخليجيَّة فعَّاليَّةً «اكتشف DMI : رؤى في الإعلان والتَّسويق الرَّقميِّ»، الَّتي نظَّمت بالشَّراكة مع معهد التَّسويق الرَّقميِّ ( Digital Marketing Institute )، المؤسَّسة العالميَّة الرَّائدة ومقرُّها أيرلندا، والَّتي تعدُّ مرجعًا معترفًا به في مجال التَّسويق الرَّقميِّ، وقد أقيمت الفعَّاليَّة عن بعد عبر منصَّة زووم، ممَّا أتاح الفرصة لمشاركة واسعة من الأكاديميِّين والمحترفين وطلبة التَّسويق والإعلام الرَّقميِّ من مختلف القطاعات.
وقدم الفعَّاليَّة كيفن بيلُّو، مدير حسابات الشُّركاء العالميِّين لدى DMI ، حيث قدَّم رؤى متعمِّقةً حول أحدث الاتِّجاهات في التَّسويق الرَّقميِّ، مع التَّركيز على استخدام البيانات والتَّحليلات لتعزيز الأداء الإعلانيِّ وتطوير استراتيجيَّات تسويقيَّة تتماشى مع متطلَّبات السُّوق المتغيِّرة، وقد شهدت الجلسات تفاعلاً كبيرًا من الحضور الَّذين استفادوا من المناقشات العمليَّة وتبادل الخبرات.
وفي هذا السِّياق، صرَّح د. تامر الكدش، رئيس قسم تقنيَّات التَّسويق والإعلام بالجامعة الخليجيَّة، قائلاً: إنَّ اعتماد برنامج التسويق الرقمي والإعلام من معهد التَّسويق الرَّقميِّ ( DMI ) يعزِّز بشكل كبير من فرص الطُّلَّاب في تطوير مهاراتهم التَّسويقيَّة الرَّقميَّة، حيث يتيح لهم الوصول إلى معايير عالميَّة معترف بها، ممَّا يمنحهم ميزةً تنافسيَّةً قويَّةً في سوق العمل المتنامي.
وأضاف د. الكدش «أنَّ هذه الدَّورات الَّتي تقدِّمها الجامعة لا تكتفي بنقل المعرفة النَّظريَّة فقط، بل تركِّز على تطبيقات عمليَّة متقدِّمة في مجالات مثل التسويق الرقمي، تحسين الأداء الإعلانيِّ، والتَّسويق عبر وسائل التَّواصل الاجتماعيِّ، ممَّا يسهم في بناء قدرات الطُّلَّاب بشكل شامل ومتقدِّم، ويدعم جاهزيَّتهم لمواجهة تحدِّيات السُّوق الرَّقميِّ الحديث».
وأعربت أفراح فراج، محاضرة في كلية الاتصال وتقنيات الإعلام بالجامعة الخليجية، عن سعادتها بالمشاركة في دورة «اكتشف DMI : رؤى في الإعلان والتسويق الرقمي»، مشيرة إلى أهميتها الكبيرة قائلة: «لقد كانت تجربة ثرية للغاية، حيث أتيحت لي الفرصة كإحدى الحضور للاستفادة من أحدث المفاهيم والاتجاهات في مجال التسويق الرقمي. وهذه الدورة لا تقتصر على الجانب النظري فقط، بل تقدم تطبيقات عملية تساعد على تعزيز المهارات التسويقية وتطوير القدرات الرقمية، لمواكبة التغيرات السريعة في هذا المجال».
وفي سياق متصل، إن تنظيم هذه الفعَّاليَّة عبر منصة زووم، ومشاركة مختلف الفئات من محترفين وطلبة، يعزِّز التزام الجامعة الخليجيَّة بتقديم تعليم عصريّ ومتطوِّر يتماشى مع أحدث المستجدَّات في مجال التَّسويق الرَّقميِّ على المستوى العالميِّ، ونجاح هذه يشجع الجامعة على الاستمرار في تنظيم المزيد من الأنشطة التي تركز على تعزيز القدرات التسويقية الرقمية ويعكس مدى الاهتمام المتزايد من قبل الجامعة بتطوير المهارات الرَّقميَّة.
يذكر أنَّ برنامج الإعلان والتَّسويق الرَّقميِّ المقدَّم في الجامعة الخليجيَّة يتمُّ بالشراكة مع جامعة نورثهامبتون البريطانيَّة، ويعتمد على معايير معهد التَّسويق الرَّقميِّ ( DMI ) في أيرلندا، ممَّا يتيح للطَّلبة الحصول على شهادة من جامعة نورثهامبتون معترف بها دوليًّا في مجالات الإعلان والتَّسويق الرَّقميِّ وعضوية معتمدة معهد التَّسويق الرَّقميِّ ( DMI )، ويوفِّر هذا البرنامج للطُّلَّاب فرصة اكتساب مهارات حديثة في التَّسويق عبر وسائل التَّواصل الاجتماعيِّ، تحسين محرِّكات البحث ( SearchEngine Optimization )، وتحليل البيانات الإعلانيَّة، ممَّا يعزِّز من قدراتهم ويمنحهم ميزةً تنافسيَّةً قويَّةً في سوق العمل الرَّقميِّ المتسارع.
علاوة على ذلك، حصلت الجامعة الخليجيَّة مؤخَّرًا على اعتماد الجودة العالميِّ من وكالة ضمان جودة التَّعليم العالي ( QAA ) في المملكة المتَّحدة، وهو ما يعكس التزام الجامعة بتقديم برامج تعليميَّة عالية الجودة تتماشى مع المعايير العالميَّة. ويعكس هذا الاعتماد الاستراتيجيَّة المستدامة للجامعة الَّتي تركِّز على تطوير برامجها الأكاديميَّة بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، ويعزِّز من قدرتها على تخريج طلَّاب مؤهَّلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلِّيِّ والدَّوليِّ.
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