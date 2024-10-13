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((الخليجية)) تختتم بنجاح فعالية ((اكتشف DMI: رؤى في الإعلان والتسويق الرقمي))

10/13/2024 8:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬فعَّاليَّةً‭ ‬‮«‬اكتشف‭ ‬ DMI ‭: ‬رؤى‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬والتَّسويق‭ ‬الرَّقميِّ‮»‬،‭ ‬الَّتي‭ ‬نظَّمت‭ ‬بالشَّراكة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬التَّسويق‭ ‬الرَّقميِّ‭ (‬ Digital ‭ ‬ Marketing ‭ ‬ Institute ‭)‬،‭ ‬المؤسَّسة‭ ‬العالميَّة‭ ‬الرَّائدة‭ ‬ومقرُّها‭ ‬أيرلندا،‭ ‬والَّتي‭ ‬تعدُّ‭ ‬مرجعًا‭ ‬معترفًا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التَّسويق‭ ‬الرَّقميِّ،‭ ‬وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬الفعَّاليَّة‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬عبر‭ ‬منصَّة‭ ‬زووم،‭ ‬ممَّا‭ ‬أتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬لمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأكاديميِّين‭ ‬والمحترفين‭ ‬وطلبة‭ ‬التَّسويق‭ ‬والإعلام‭ ‬الرَّقميِّ‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

وقدم‭ ‬الفعَّاليَّة‭ ‬كيفن‭ ‬بيلُّو،‭ ‬مدير‭ ‬حسابات‭ ‬الشُّركاء‭ ‬العالميِّين‭ ‬لدى‭ ‬ DMI ،‭ ‬حيث‭ ‬قدَّم‭ ‬رؤى‭ ‬متعمِّقةً‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬الاتِّجاهات‭ ‬في‭ ‬التَّسويق‭ ‬الرَّقميِّ،‭ ‬مع‭ ‬التَّركيز‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬البيانات‭ ‬والتَّحليلات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬الإعلانيِّ‭ ‬وتطوير‭ ‬استراتيجيَّات‭ ‬تسويقيَّة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلَّبات‭ ‬السُّوق‭ ‬المتغيِّرة،‭ ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الجلسات‭ ‬تفاعلاً‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬الَّذين‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬المناقشات‭ ‬العمليَّة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السِّياق،‭ ‬صرَّح‭ ‬د‭. ‬تامر‭ ‬الكدش،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تقنيَّات‭ ‬التَّسويق‭ ‬والإعلام‭ ‬بالجامعة‭ ‬الخليجيَّة،‭ ‬قائلاً‭: ‬إنَّ‭ ‬اعتماد‭ ‬برنامج‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬والإعلام‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬التَّسويق‭ ‬الرَّقميِّ‭ (‬ DMI ‭) ‬يعزِّز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الطُّلَّاب‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬التَّسويقيَّة‭ ‬الرَّقميَّة،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬معايير‭ ‬عالميَّة‭ ‬معترف‭ ‬بها،‭ ‬ممَّا‭ ‬يمنحهم‭ ‬ميزةً‭ ‬تنافسيَّةً‭ ‬قويَّةً‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتنامي‭. ‬

وأضاف‭ ‬د‭. ‬الكدش‭ ‬‮«‬أنَّ‭ ‬هذه‭ ‬الدَّورات‭ ‬الَّتي‭ ‬تقدِّمها‭ ‬الجامعة‭ ‬لا‭ ‬تكتفي‭ ‬بنقل‭ ‬المعرفة‭ ‬النَّظريَّة‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬تركِّز‭ ‬على‭ ‬تطبيقات‭ ‬عمليَّة‭ ‬متقدِّمة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي،‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الإعلانيِّ،‭ ‬والتَّسويق‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التَّواصل‭ ‬الاجتماعيِّ،‭ ‬ممَّا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬الطُّلَّاب‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬ومتقدِّم،‭ ‬ويدعم‭ ‬جاهزيَّتهم‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحدِّيات‭ ‬السُّوق‭ ‬الرَّقميِّ‭ ‬الحديث‮»‬‭.‬

وأعربت‭ ‬أفراح‭ ‬فراج،‭ ‬محاضرة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الاتصال‭ ‬وتقنيات‭ ‬الإعلام‭ ‬بالجامعة‭ ‬الخليجية،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬‮«‬اكتشف‭ ‬ DMI ‭: ‬رؤى‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬والتسويق‭ ‬الرقمي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهميتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬تجربة‭ ‬ثرية‭ ‬للغاية،‭ ‬حيث‭ ‬أتيحت‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬كإحدى‭ ‬الحضور‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬المفاهيم‭ ‬والاتجاهات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭. ‬وهذه‭ ‬الدورة‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬النظري‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬تقدم‭ ‬تطبيقات‭ ‬عملية‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬التسويقية‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الرقمية،‭ ‬لمواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعَّاليَّة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬زووم،‭ ‬ومشاركة‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬محترفين‭ ‬وطلبة،‭ ‬يعزِّز‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬بتقديم‭ ‬تعليم‭ ‬عصريّ‭ ‬ومتطوِّر‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدَّات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التَّسويق‭ ‬الرَّقميِّ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالميِّ،‭ ‬ونجاح‭ ‬هذه‭ ‬يشجع‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬التسويقية‭ ‬الرقمية‭ ‬ويعكس‭ ‬مدى‭ ‬الاهتمام‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجامعة‭ ‬بتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الرَّقميَّة‭. ‬

يذكر‭ ‬أنَّ‭ ‬برنامج‭ ‬الإعلان‭ ‬والتَّسويق‭ ‬الرَّقميِّ‭ ‬المقدَّم‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬يتمُّ‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬نورثهامبتون‭ ‬البريطانيَّة،‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬معهد‭ ‬التَّسويق‭ ‬الرَّقميِّ‭ (‬ DMI ‭) ‬في‭ ‬أيرلندا،‭ ‬ممَّا‭ ‬يتيح‭ ‬للطَّلبة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬نورثهامبتون‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬دوليًّا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإعلان‭ ‬والتَّسويق‭ ‬الرَّقميِّ‭ ‬وعضوية‭ ‬معتمدة‭ ‬معهد‭ ‬التَّسويق‭ ‬الرَّقميِّ‭ (‬ DMI ‭)‬،‭ ‬ويوفِّر‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬للطُّلَّاب‭ ‬فرصة‭ ‬اكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬التَّسويق‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التَّواصل‭ ‬الاجتماعيِّ،‭ ‬تحسين‭ ‬محرِّكات‭ ‬البحث‭ (‬ SearchEngine ‭ ‬ Optimization ‭)‬،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الإعلانيَّة،‭ ‬ممَّا‭ ‬يعزِّز‭ ‬من‭ ‬قدراتهم‭ ‬ويمنحهم‭ ‬ميزةً‭ ‬تنافسيَّةً‭ ‬قويَّةً‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الرَّقميِّ‭ ‬المتسارع‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬حصلت‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬مؤخَّرًا‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الجودة‭ ‬العالميِّ‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬ضمان‭ ‬جودة‭ ‬التَّعليم‭ ‬العالي‭ (‬ QAA ‭) ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتَّحدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتقديم‭ ‬برامج‭ ‬تعليميَّة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالميَّة‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬الاستراتيجيَّة‭ ‬المستدامة‭ ‬للجامعة‭ ‬الَّتي‭ ‬تركِّز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامجها‭ ‬الأكاديميَّة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬ويعزِّز‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تخريج‭ ‬طلَّاب‭ ‬مؤهَّلين‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلِّيِّ‭ ‬والدَّوليِّ‭.‬

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