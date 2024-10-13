Monday, 14 October 2024 04:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير النفط والبيئة يفتتح المؤتمر والمعرض العالمي ((مينتكون 2024))

10/13/2024 8:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬العالمي‭ ‬السابع‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬‮«‬مينتكون‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬الصخير،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬حتى‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬إمكانيات‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غد‭ ‬مستدام‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬العالميين‭ ‬والمهتمين‭ ‬والمهندسين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يحققه‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المتخصصين‭ ‬والعارضين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالمعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬وعرض‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعكس‭ ‬التغيرات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬التنافسية،‭ ‬وأهمية‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬ذات‭ ‬تقنيات‭ ‬مبتكرة‭ ‬وتوفير‭ ‬منشآت‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬ومعدات‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬لضمان‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬وتأمين‭ ‬إمداداتها،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تبني‭ ‬الشركات‭ ‬استراتيجيات‭ ‬حديثة‭ ‬للصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬والتنبؤية‭ ‬والاستباقية،‭ ‬بهدف‭ ‬تمديد‭ ‬العمر‭ ‬الافتراضي‭ ‬للمعدات‭ ‬والمنشآت،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإنتاجية‭. ‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬،‭ ‬نفذت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬لتحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬المعدات‭. ‬كما‭ ‬أبرز‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬مفاهيم‭ ‬الصيانة‭ ‬الحديثة‭ ‬وتعميم‭ ‬ثقافتها‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬النفطي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬الأيزو‭ ‬العالمية‭ ‬وشهادات‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة،‭ ‬لضمان‭ ‬توافق‭ ‬عمليات‭ ‬الصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬الدورية‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬سعد‭ ‬الشمراني‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬المكانة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬المؤتمر‭ ‬باعتباره‭ ‬ملتقى‭ ‬عالمياً‭ ‬يجمع‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وأوضح‭ ‬الشمراني‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬سلسة‭ ‬‮«‬مينتكون‮»‬‭ ‬تشهد‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬مبتكرة،‭ ‬مثل‭ ‬ركن‭ ‬الابتكار،‭ ‬وركن‭ ‬الشباب،‭ ‬والهاكاثون،‭ ‬والبودكاست،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جائزة‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬للتميز‭ ‬بفئاتها‭ ‬الثلاث،‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬ومقدمي‭ ‬الخدمات‭.‬

MENAFN13102024000055011008ID1108774667

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث