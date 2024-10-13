وزير النفط والبيئة يفتتح المؤتمر والمعرض العالمي ((مينتكون 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي السابع للصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول «مينتكون 2024»، بمركز البحرين العالمي للمعارض في الصخير، الذي يقام في الفترة من 13 حتى 16 أكتوبر تحت شعار «تعزيز إمكانيات إدارة الأصول من أجل غد مستدام»، وذلك بحضور نخبة من المحترفين العالميين والمهتمين والمهندسين والمتخصصين في مجال الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول من داخل وخارج مملكة البحرين.
وفي كلمته الافتتاحية أشاد وزير النفط والبيئة بالدور البارز الذي يحققه المؤتمر العالمي للصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول في نسخته السابعة، مشيراً إلى حرص المتخصصين والعارضين والأكاديميين على المشاركة في إثراء المؤتمر بالمعلومات والخبرات وعرض أحدث التقنيات، بما يعزز من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا الحدث العالمي.
وأكد أن المؤتمر يعكس التغيرات العالمية في الأسواق التنافسية، وأهمية تنفيذ مشاريع ذات تقنيات مبتكرة وتوفير منشآت وبنى تحتية ومعدات تتوافق مع المعايير الدولية، لضمان تلبية الطلب العالمي على الطاقة وتأمين إمداداتها، مع الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية والسعي نحو تحقيق الحياد الكربوني. كما شدد على ضرورة تبني الشركات استراتيجيات حديثة للصيانة الوقائية والتنبؤية والاستباقية، بهدف تمديد العمر الافتراضي للمعدات والمنشآت، وتعزيز الإنتاجية.
وأوضح وزير النفط والبيئة أن الشركات النفطية في مملكة البحرين، تحت مظلة شركة «بابكو إنرجيز»، نفذت العديد من المبادرات لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف مع تعزيز فعالية المعدات. كما أبرز أهمية تطبيق مفاهيم الصيانة الحديثة وتعميم ثقافتها بين العاملين في المجال النفطي، مشيراً إلى حصول تلك الشركات على العديد من شهادات الأيزو العالمية وشهادات الصحة والسلامة، لضمان توافق عمليات الصيانة الشاملة الدورية مع المعايير العالمية.
من جانبه، أكد المهندس سعد الشمراني رئيس المؤتمر المكانة الاستثنائية التي يحظى بها المؤتمر باعتباره ملتقى عالمياً يجمع قادة الصناعة والمختصين في مجالات الصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول من مختلف أنحاء العالم. وأوضح الشمراني أن النسخة السابعة من سلسة «مينتكون» تشهد إضافة نوعية من خلال إطلاق فعاليات مبتكرة، مثل ركن الابتكار، وركن الشباب، والهاكاثون، والبودكاست، إلى جانب جائزة الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية للتميز بفئاتها الثلاث، التي تحتفي بالمؤسسات والأفراد ومقدمي الخدمات.
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