وزير النفط والبيئة يفتتح المؤتمر والمعرض العالمي ((مينتكون 2024))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يحققه‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المتخصصين‭ ‬والعارضين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالمعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬وعرض‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعكس‭ ‬التغيرات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬التنافسية،‭ ‬وأهمية‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬ذات‭ ‬تقنيات‭ ‬مبتكرة‭ ‬وتوفير‭ ‬منشآت‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬ومعدات‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬لضمان‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬وتأمين‭ ‬إمداداتها،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تبني‭ ‬الشركات‭ ‬استراتيجيات‭ ‬حديثة‭ ‬للصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬والتنبؤية‭ ‬والاستباقية،‭ ‬بهدف‭ ‬تمديد‭ ‬العمر‭ ‬الافتراضي‭ ‬للمعدات‭ ‬والمنشآت،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإنتاجية‭. ‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬،‭ ‬نفذت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬لتحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬المعدات‭. ‬كما‭ ‬أبرز‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬مفاهيم‭ ‬الصيانة‭ ‬الحديثة‭ ‬وتعميم‭ ‬ثقافتها‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬النفطي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬الأيزو‭ ‬العالمية‭ ‬وشهادات‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة،‭ ‬لضمان‭ ‬توافق‭ ‬عمليات‭ ‬الصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬الدورية‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬سعد‭ ‬الشمراني‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬المكانة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬المؤتمر‭ ‬باعتباره‭ ‬ملتقى‭ ‬عالمياً‭ ‬يجمع‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وأوضح‭ ‬الشمراني‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬سلسة‭ ‬‮«‬مينتكون‮»‬‭ ‬تشهد‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬مبتكرة،‭ ‬مثل‭ ‬ركن‭ ‬الابتكار،‭ ‬وركن‭ ‬الشباب،‭ ‬والهاكاثون،‭ ‬والبودكاست،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جائزة‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬للتميز‭ ‬بفئاتها‭ ‬الثلاث،‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬ومقدمي‭ ‬الخدمات‭.‬