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إزالة 290 فرشة عشوائية و13 عربة بالعاصمة

10/13/2024 8:05:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬حملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬للتصدي‭ ‬لمخالفات‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬وإشغال‭ ‬الطريق،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مصادرة‭ ‬العربات‭ ‬والفرشات‭ ‬العشوائية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الاماكن،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المنظمة‭ ‬لهذه‭ ‬الأنشطة‭.‬

وأشارت‭ ‬المديرية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬سبتمبر‭ ‬وأكتوبر‭ ‬قامت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬35‭ ‬حملة‭ ‬تفتيشية،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬عن‭ ‬إزالة‭ ‬290‭ ‬فرشة‭ ‬عشوائية‭ ‬و13‭ ‬عربة‭ ‬حديدية‭.‬

وأكدت‭ ‬المديرية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬وتكثيفها‭ ‬لضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيالهم‭. ‬

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