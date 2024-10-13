إزالة 290 فرشة عشوائية و13 عربة بالعاصمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬المديرية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬سبتمبر‭ ‬وأكتوبر‭ ‬قامت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬35‭ ‬حملة‭ ‬تفتيشية،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬عن‭ ‬إزالة‭ ‬290‭ ‬فرشة‭ ‬عشوائية‭ ‬و13‭ ‬عربة‭ ‬حديدية‭.‬

وأكدت‭ ‬المديرية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬وتكثيفها‭ ‬لضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيالهم‭. ‬

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