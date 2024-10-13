إزالة 290 فرشة عشوائية و13 عربة بالعاصمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نفذت مديرية شرطة محافظة العاصمة بالتعاون مع أمانة العاصمة حملات تفتيشية في محافظة العاصمة للتصدي لمخالفات الباعة الجائلين وإشغال الطريق، حيث تم مصادرة العربات والفرشات العشوائية المنتشرة في الأسواق وغيرها من الاماكن، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة.
وأشارت المديرية إلى أنه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر قامت بالتعاون مع أمانة العاصمة بتنفيذ 35 حملة تفتيشية، حيث أسفرت هذه الحملات عن إزالة 290 فرشة عشوائية و13 عربة حديدية.
وأكدت المديرية الاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية على مدار العام وتكثيفها لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كلمات دالة
MENAFN13102024000055011008ID1108774661
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.