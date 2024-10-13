وزير المالية: الخطاب الملكي السامي يرسم خارطة طريق لتعزيز المساعي الوطنية من أجل خير ونماء الوطن والمواطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، بما حمله من مضامين وتوجيهات ترسم خارطة طريق لتعزيز العمل والمساعي الوطنية من أجل خير ونماء الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم.
وأشار إلى الرؤى الملكية الثاقبة التي تضمنها الخطاب السامي وأهميتها في ظل المرحلة الراهنة ومتطلباتها، مثمناً عالياً ما أثنى جلالة الملك المعظم عليه من دور الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ضمان تقديم أجود الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن ما أكده جلالته أمس ووضعه في مقدمة أولويات العمل في المرحلة المقبلة، وما وجه به، سيكون مرتكزاً للعمل خلال المرحلة المقبلة لوضع المبادرات والسياسات والخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل وفق أهداف التنمية المستدامة وخلق الفرص النوعية للمواطنين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.
وأشاد في هذا الصدد بالتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق الأهداف المنشودة، معرباً عن تمنياته مواصلة تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين بما يحقق تطلعات الوطن والمواطنين.
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