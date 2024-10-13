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وزير المالية: الخطاب الملكي السامي يرسم خارطة طريق لتعزيز المساعي الوطنية من أجل خير ونماء الوطن والمواطن

10/13/2024 8:05:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬بما‭ ‬حمله‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬وتوجيهات‭ ‬ترسم‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬والمساعي‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬ونماء‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬الثاقبة‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭ ‬ومتطلباتها،‭ ‬مثمناً‭ ‬عالياً‭ ‬ما‭ ‬أثنى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬تقديم‭ ‬أجود‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬جلالته‭ ‬أمس‭ ‬ووضعه‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وما‭ ‬وجه‭ ‬به،‭ ‬سيكون‭ ‬مرتكزاً‭ ‬للعمل‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لوضع‭ ‬المبادرات‭ ‬والسياسات‭ ‬والخطط‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬باعتبارهم‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للوطن‭.‬

وأشاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بالتعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

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