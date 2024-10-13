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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجلالة الملك:تنفيذ توجيهاتكم وتحقيق تطلعاتكم

10/13/2024 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مضامين الخطاب السامي نبراس نواصل به مسيرة التنمية

تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭:‬

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الوالد‭ ‬العزيز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة

ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،،

يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أرفع‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالتكم‭ ‬السامي‭ ‬أخلص‭ ‬التهاني‭ ‬وأسمى‭ ‬التبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬ويسعدني‭ ‬أن‭ ‬أنتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأشيد‭ ‬بخطاب‭ ‬جلالتكم‭ ‬السامي‭ ‬والجامع،‭ ‬وما‭ ‬اشتمل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬جامعة‭ ‬تمثل‭ ‬نبراسا‭ ‬نواصل‭ ‬به‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالتكم،‭ ‬أيدكم‭ ‬الله،‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬والرفعة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصُعد‭ ‬وتحقيق‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬لأبنائها‭ ‬الكرام‭.‬

ونعاهد‭ ‬جلالتكم‭ -‬أيدكم‭ ‬الله‭- ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬دوماً‭ ‬توجيهاتكم‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬أساساً‭ ‬ومنهاجاً‭ ‬تنطلق‭ ‬منه‭ ‬بحرص‭ ‬واستمرار‭ ‬كافة‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬التنموية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ودافعاً‭ ‬للجميع‭ ‬لمواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬والإنجاز،‭ ‬وإن‭ ‬الحكومة‭ ‬لتتشرف‭ ‬بأن‭ ‬تحمل‭ ‬دوماً‭ ‬مسؤولية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أوامر‭ ‬جلالتكم‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،‭ ‬حيث‭ ‬ستباشر‭ ‬فوراً‭ ‬استكمال‭ ‬الخطط‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وتسريع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬نسختها‭ ‬القادمة‭ ‬للعام‭ ‬2050،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬البدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬جاهزية‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬لضمان‭ ‬اقتباس‭ ‬كافة‭ ‬عناصرها‭ ‬واشتراطات‭ ‬حماية‭ ‬أمننا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬المتكاملة،‭ ‬وخاصةً‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأمن‭ ‬ثرواتنا‭ ‬الطبيعية‭ ‬وسبل‭ ‬استثمارها‭ ‬لتأمين‭ ‬المستقبل‭ ‬المستدام‭ ‬بخيراته‭.‬

كما‭ ‬نؤكد‭ ‬لجلالتكم‭ ‬رعاكم‭ ‬الله،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬وفق‭ ‬رؤاكم‭ ‬ستواصل‭ ‬جهودها‭ ‬لرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعة،‭ ‬والبدء‭ ‬بتكثيف‭ ‬برامج‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬كالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بعلومه‭ ‬ومعارفه‭ ‬ولتنمية‭ ‬عوائده‭.‬

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،

إن‭ ‬ما‭ ‬أسبغتم‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬جميل‭ ‬ثنائكم‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي،‭ ‬ومباركتكم‭ ‬كل‭ ‬عزيمة‭ ‬وطنية‭ ‬صلبة‭ ‬تجسدها‭ ‬القوات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الذود‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسباته‭ ‬لهو‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬ودافع‭ ‬لمزيدٍ‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬جلالتكم‭ -‬أيدكم‭ ‬الله‭- ‬وخدمة‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي،‭ ‬وأجدد‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬نوعية‭ ‬شملت‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬ماهي‭ ‬إلا‭ ‬نتاج‭ ‬دعم‭ ‬جلالتكم،‭ ‬أيدكم‭ ‬الله،‭ ‬وحرصكم‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الطليعة‭ ‬دائماً،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬ثمرة‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬لكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الواحد‭ ‬الذي‭ ‬سنواصل‭ ‬معهم‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالتكم‭ -‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم‭- ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والنماء‭ ‬لتحقيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬شأنه‭ ‬الخير‭ ‬للوطن‭ ‬وكافة‭ ‬أبنائه‭ ‬الكرام‭.‬

ختاماً،‭ ‬يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أجدد‭ ‬لجلالتكم‭ ‬الولاء‭ ‬والطاعة،‭ ‬والعهد‭ ‬بمواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهاتكم‭ ‬السديدة‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاتكم‭ ‬الحكيمة‭ ‬وأن‭ ‬نسخر‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬والنماء‭ ‬والتقدم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬جلالتكم‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظكم‭ ‬عزاً‭ ‬وذخراً‭ ‬وفخراً‭ ‬وسنداً‭ ‬للوطن‭ ‬وكافة‭ ‬أبنائه‭.‬

ودمتم‭ ‬سيدي‭ ‬سالمين‭ ‬موفقين،،،

ابنكم‭ ‬المخلص

سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء

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