ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجلالة الملك:تنفيذ توجيهاتكم وتحقيق تطلعاتكم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مضامين الخطاب السامي نبراس نواصل به مسيرة التنمية
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، هذا نصها:
سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أخلص التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، ويسعدني أن أنتهز هذه الفرصة لأشيد بخطاب جلالتكم السامي والجامع، وما اشتمل عليه من مضامين جامعة تمثل نبراسا نواصل به مسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالتكم، أيدكم الله، لتحقيق التقدم والازدهار والرفعة لمملكة البحرين على كافة الصُعد وتحقيق الخير والنماء لأبنائها الكرام.
ونعاهد جلالتكم -أيدكم الله- بأن تكون دوماً توجيهاتكم الملكية السامية أساساً ومنهاجاً تنطلق منه بحرص واستمرار كافة البرامج والخطط التنموية الوطنية، ودافعاً للجميع لمواصلة العطاء والإنجاز، وإن الحكومة لتتشرف بأن تحمل دوماً مسؤولية تنفيذ أوامر جلالتكم حفظكم الله ورعاكم، حيث ستباشر فوراً استكمال الخطط المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتسريع العمل على نسختها القادمة للعام 2050، كما سيتم البدء بتنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزية تأصيل الهوية البحرينية لضمان اقتباس كافة عناصرها واشتراطات حماية أمننا الوطني في صيغته المتكاملة، وخاصةً ما يتعلق بأمن ثرواتنا الطبيعية وسبل استثمارها لتأمين المستقبل المستدام بخيراته.
كما نؤكد لجلالتكم رعاكم الله، أن الحكومة وفق رؤاكم ستواصل جهودها لرفع مستويات الأمن الغذائي والثروات الطبيعة، والبدء بتكثيف برامج التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية للارتقاء بعلومه ومعارفه ولتنمية عوائده.
سيدي حضرة صاحب الجلالة،
إن ما أسبغتم فيه من جميل ثنائكم على جهود الفريق الحكومي، ومباركتكم كل عزيمة وطنية صلبة تجسدها القوات العاملة في الخدمة المدنية، أو في ساحات الخدمة العسكرية، من أجل الذود عن الوطن وحماية مكتسباته لهو وسام فخر ودافع لمزيدٍ من العطاء في خدمة جلالتكم -أيدكم الله- وخدمة وطننا الغالي، وأجدد التأكيد أن ما تحقق لمملكة البحرين من نجاحات وإنجازات نوعية شملت كل المجالات، ماهي إلا نتاج دعم جلالتكم، أيدكم الله، وحرصكم المتواصل على أن تكون البحرين في الطليعة دائماً، والتي جاءت ثمرة الجهود المخلصة لكافة أعضاء فريق البحرين الواحد الذي سنواصل معهم بإذن الله بقيادة جلالتكم -حفظكم الله ورعاكم- مسيرة البناء والنماء لتحقيق كل ما شأنه الخير للوطن وكافة أبنائه الكرام.
ختاماً، يشرفني أن أجدد لجلالتكم الولاء والطاعة، والعهد بمواصلة تنفيذ توجيهاتكم السديدة وتحقيق تطلعاتكم الحكيمة وأن نسخر كافة الجهود والمساعي من أجل تحقيق الازدهار والنماء والتقدم لمملكة البحرين، داعياً الله عز وجل أن يديم على جلالتكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحفظكم عزاً وذخراً وفخراً وسنداً للوطن وكافة أبنائه.
ودمتم سيدي سالمين موفقين،،،
ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
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