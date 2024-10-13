الشورى ينتخب فخرو نائبا أول والفاضل نائبا ثانيا لرئيس المجلس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فاز‭ ‬بالتزكية‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬الإجرائية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬والتي‭ ‬عُقدت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭.‬

وبدأت‭ ‬الجلسة‭ ‬أعمالها‭ ‬بتلاوة‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬بدعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬للانعقاد‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬وتلاوة‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬بتعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬خليفة‭ ‬السادة‭ ‬عضوًا‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وأداء‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭.‬

وأكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬انَّ‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم‭ ‬يتجلّى‭ ‬في‭ ‬مضامينه‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستشرافية‭ ‬النيّرة،‭ ‬والنهج‭ ‬الحكيم‭ ‬لجلالته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الرخاء‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬والسلام‭ ‬لدول‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والحوار‭ ‬السياسي‭ ‬الجاد‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لحماية‭ ‬المسيرة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وصون‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬الشعوب‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بتنويه‭ ‬جلالته‭ ‬بقيام‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بدراسة‭ ‬وإقرار‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬برئاسة‭ ‬الأخ‭ ‬الكريم‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬‮«‬التزامنا‭ ‬بأداء‭ ‬مهامنا‭ ‬التشريعية‭ ‬واختصاصاتنا‭ ‬الدستورية،‭ ‬واضعين‭ ‬نصب‭ ‬أعيننا‭ ‬احترام‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون،‭ ‬ومستلهمين‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والحرية‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬في‭

‬إطار‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والبناء‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكدين‭ ‬وبكل‭ ‬التقدير‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استكمال‭ ‬الخطط‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والإسراع‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭

‬2050‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬بالتوجيه‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بالبدء‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬مشاورات‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬لصياغة‭ ‬الرؤية،‭ ‬بتصور‭ ‬متجدد‭ ‬للمستقبل،‭ ‬ينعم‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الرخاء‭ ‬والازدهار‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الصالح‭ ‬بوحدة‭ ‬وتلاحم‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الظروف،‭ ‬لاستثمار‭ ‬ثروات‭ ‬الوطن‭ ‬الطبيعية‭ ‬لتنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتأمين‭ ‬المستقبل‭ ‬المستدام‭ ‬للأجيال،‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتعاون‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والأهلي‭ ‬لرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬والبحرية،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتوظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬

وثمن‭ ‬عالياً‭ ‬إشادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالمواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬وعي‭ ‬وطني‭ ‬مسؤول،‭ ‬وبجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬والخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬وهم‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬أروع‭ ‬صور‭ ‬التضحية‭ ‬والفداء،‭ ‬ويسجلون‭ ‬أسمى‭ ‬معاني‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬بذودهم‭ ‬عن‭ ‬حياض‭ ‬الوطن،‭ ‬وحماية‭ ‬مقدراته‭ ‬ومكتسباته‭.‬

وذكر‭: ‬إننا‭ ‬‮»‬نؤكد‭ ‬موقف‭ ‬جلالته،‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ثابت‭ ‬ومساندة‭ ‬مستمرة‭ ‬لنصرة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬قضية‭ ‬العرب‭ ‬الأولى،‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والقائم‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬نيرانها‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتهدد‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها‮«‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الفكر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬والمبادرات‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬لحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬ونشر‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬يشكل‭ ‬نبراسًا‭ ‬وخارطة‭ ‬طريق‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬أكثر‭ ‬متانة‭ ‬وقوة‭ ‬وتكاملًا‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كافة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم‭ ‬تجاه‭ ‬إقرار‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تجلّى‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬والاجتماعات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لها،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬البحرين‭

‬في‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وصدر‭ ‬عنها‭ (‬إعلان‭ ‬البحرين‭) ‬ليشكل‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬عربية،‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتشاور‭ ‬والحوار‭ ‬العربي‭ ‬البنّاء،‭ ‬وتعميق‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬الموحد،‭ ‬مجددين‭ ‬تأكيد‭ ‬المبادرة‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬في‭ (‬قمة‭ ‬البحرين‭) ‬بشأن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬مؤتمرٍ‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وهنا‭ ‬ننتهز‭ ‬المناسبة‭ ‬لنعرب‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الفخر‭ ‬وبالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بإنشاء‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم‭.‬

واستذكر‭ ‬الصالح‭ ‬فقيدنا‭ ‬الكبير‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬على‭ ‬قلوبنا‭ ‬جميعًا،‭ ‬المرحوم‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬محمد‭ ‬سيف‭ ‬جمشير،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬وطنيًا‭ ‬مخلصًا‭ ‬وعضوًا‭ ‬فاعلًا،‭ ‬له‭ ‬بصماته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬بالأخ‭ ‬أنور‭ ‬خليفة‭ ‬السادة،‭ ‬مباركين‭ ‬له‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬ليكون‭ ‬معنا‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أننا‭ ‬نستمد‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬ومضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬خطوات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السديدة،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التطوّر‭ ‬والتقدّم‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصُعد‭ ‬وفي‭ ‬شتّى‭ ‬المجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والبنّاء‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬البوعينين‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مُكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشرّفة‭.‬

واستذكر‭ ‬مناقب‭ ‬الأخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬جمشير‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وسيرته‭ ‬العطرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬قدّمه‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬وطنية‭ ‬عبر‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭. ‬كما‭ ‬رحّب‭ ‬بالعضو‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬خليفة‭ ‬السادة،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬مهامه‭ ‬الوطنية‭.‬

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