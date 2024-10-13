Monday, 14 October 2024 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشورى ينتخب فخرو نائبا أول والفاضل نائبا ثانيا لرئيس المجلس

10/13/2024 7:12:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

فاز‭ ‬بالتزكية‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬الإجرائية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬والتي‭ ‬عُقدت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭.‬

وبدأت‭ ‬الجلسة‭ ‬أعمالها‭ ‬بتلاوة‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬بدعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬للانعقاد‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬وتلاوة‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬بتعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬خليفة‭ ‬السادة‭ ‬عضوًا‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وأداء‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭.‬

وأكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬انَّ‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم‭ ‬يتجلّى‭ ‬في‭ ‬مضامينه‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستشرافية‭ ‬النيّرة،‭ ‬والنهج‭ ‬الحكيم‭ ‬لجلالته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الرخاء‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬والسلام‭ ‬لدول‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والحوار‭ ‬السياسي‭ ‬الجاد‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لحماية‭ ‬المسيرة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وصون‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬الشعوب‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بتنويه‭ ‬جلالته‭ ‬بقيام‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بدراسة‭ ‬وإقرار‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬برئاسة‭ ‬الأخ‭ ‬الكريم‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬‮«‬التزامنا‭ ‬بأداء‭ ‬مهامنا‭ ‬التشريعية‭ ‬واختصاصاتنا‭ ‬الدستورية،‭ ‬واضعين‭ ‬نصب‭ ‬أعيننا‭ ‬احترام‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون،‭ ‬ومستلهمين‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والحرية‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬في‭
‬إطار‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والبناء‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكدين‭ ‬وبكل‭ ‬التقدير‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استكمال‭ ‬الخطط‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والإسراع‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭
‬2050‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬بالتوجيه‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بالبدء‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬مشاورات‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬لصياغة‭ ‬الرؤية،‭ ‬بتصور‭ ‬متجدد‭ ‬للمستقبل،‭ ‬ينعم‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الرخاء‭ ‬والازدهار‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الصالح‭ ‬بوحدة‭ ‬وتلاحم‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الظروف،‭ ‬لاستثمار‭ ‬ثروات‭ ‬الوطن‭ ‬الطبيعية‭ ‬لتنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتأمين‭ ‬المستقبل‭ ‬المستدام‭ ‬للأجيال،‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتعاون‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والأهلي‭ ‬لرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬والبحرية،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتوظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬

وثمن‭ ‬عالياً‭ ‬إشادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالمواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬وعي‭ ‬وطني‭ ‬مسؤول،‭ ‬وبجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬والخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬وهم‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬أروع‭ ‬صور‭ ‬التضحية‭ ‬والفداء،‭ ‬ويسجلون‭ ‬أسمى‭ ‬معاني‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬بذودهم‭ ‬عن‭ ‬حياض‭ ‬الوطن،‭ ‬وحماية‭ ‬مقدراته‭ ‬ومكتسباته‭.‬

وذكر‭: ‬إننا‭ ‬‮»‬نؤكد‭ ‬موقف‭ ‬جلالته،‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ثابت‭ ‬ومساندة‭ ‬مستمرة‭ ‬لنصرة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬قضية‭ ‬العرب‭ ‬الأولى،‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والقائم‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬نيرانها‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتهدد‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها‮«‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الفكر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬والمبادرات‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬لحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬ونشر‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬يشكل‭ ‬نبراسًا‭ ‬وخارطة‭ ‬طريق‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬أكثر‭ ‬متانة‭ ‬وقوة‭ ‬وتكاملًا‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كافة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم‭ ‬تجاه‭ ‬إقرار‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تجلّى‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬والاجتماعات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لها،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬البحرين‭
‬في‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وصدر‭ ‬عنها‭ (‬إعلان‭ ‬البحرين‭) ‬ليشكل‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬عربية،‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتشاور‭ ‬والحوار‭ ‬العربي‭ ‬البنّاء،‭ ‬وتعميق‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬الموحد،‭ ‬مجددين‭ ‬تأكيد‭ ‬المبادرة‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬في‭ (‬قمة‭ ‬البحرين‭) ‬بشأن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬مؤتمرٍ‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وهنا‭ ‬ننتهز‭ ‬المناسبة‭ ‬لنعرب‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الفخر‭ ‬وبالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بإنشاء‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مجالات‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم‭.‬

واستذكر‭ ‬الصالح‭ ‬فقيدنا‭ ‬الكبير‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬على‭ ‬قلوبنا‭ ‬جميعًا،‭ ‬المرحوم‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬محمد‭ ‬سيف‭ ‬جمشير،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬وطنيًا‭ ‬مخلصًا‭ ‬وعضوًا‭ ‬فاعلًا،‭ ‬له‭ ‬بصماته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬بالأخ‭ ‬أنور‭ ‬خليفة‭ ‬السادة،‭ ‬مباركين‭ ‬له‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬ليكون‭ ‬معنا‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أننا‭ ‬نستمد‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬ومضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬خطوات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السديدة،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التطوّر‭ ‬والتقدّم‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصُعد‭ ‬وفي‭ ‬شتّى‭ ‬المجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والبنّاء‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬البوعينين‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مُكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشرّفة‭.‬

واستذكر‭ ‬مناقب‭ ‬الأخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬جمشير‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وسيرته‭ ‬العطرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬قدّمه‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬وطنية‭ ‬عبر‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭. ‬كما‭ ‬رحّب‭ ‬بالعضو‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬خليفة‭ ‬السادة،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬مهامه‭ ‬الوطنية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN13102024000055011008ID1108774622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث