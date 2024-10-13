خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلسي الشورى والنواب.. الملك:تبقى راية الوطن خفاقة على ساحات المجد والرفعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أفق مفتوح لكل ما يتم التوافق عليه ويؤمن مستقبل البلاد ونهوضها الحضاري

نلتزم بالعمل لصون مصالحنا الوطنية العليا

نفخر بدولة المؤسسات والقانون بمعمارها التنموي

المتجدد وبمجتمعها المتآلف والتواق للمزيد من التقدم

رئيس الوزراء يسجل بصماته المؤثرة في ميادين الخدمة العامة

العاهل: استكمال خطط رؤية البحرين 2030 ونوجه لتسريع العمل على خطة 2050

توجيهات

مـلـــكــيــة:

تنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزيتنا في تأصيل الهوية البحرينية

تكثيف برامج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية

تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬فشمل‭ ‬برعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭. ‬

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬موكب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمركز‭ ‬عيسى‭ ‬الثقافي،‭ ‬ترافقه‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬خيالة‭ ‬الشرطة،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

‭ ‬وعزفت‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬السلام‭ ‬الملكي،‭ ‬ثم‭ ‬توجه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الكبرى‭ ‬بمركز‭ ‬عيسى‭ ‬الثقافي،‭ ‬واستهل‭ ‬الحفل‭ ‬بتلاوة‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬آيات‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم‭.‬

ثم‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بإلقاء‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬نصه‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

الحمد‭ ‬لله،‭ ‬والصلاة‭ ‬والسلام‭ ‬على‭ ‬رسول‭ ‬الله،‭ ‬سيدنا‭ ‬محمد‭ ‬وعلى‭ ‬آله‭ ‬وصحبه‭ ‬أجمعين،

أيها‭ ‬الإخوة‭ ‬والأخوات‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الموقرين،‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

على‭ ‬بركة‭ ‬الله،‭ ‬نفتتح‭ ‬أعمال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬فصله‭ ‬السادس،‭ ‬إيذاناً‭ ‬ببدء‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬مجلسكم‭ ‬الموقر‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬أعرافها‭ ‬وتقاليدها‭ ‬الدستورية‭ ‬وتطوير‭ ‬مسيرتها‭ ‬التشريعية،‭ ‬ضمن‭ ‬أفق‭ ‬مفتوح‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬التوافق‭ ‬عليه،‭ ‬ويؤّمن‭ ‬مستقبل‭ ‬البلاد‭ ‬ونهوضها‭ ‬الحضاري‭.‬

وها‭ ‬نحن،‭ ‬ومنذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬العهد‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عاماً،‭ ‬نلتزم‭ ‬بما‭ ‬نذرنا‭ ‬النفس‭ ‬بالعمل‭ ‬بمقتضاه،‭ ‬وكما‭ ‬أجمعت‭ ‬عليه‭ ‬إرادتنا‭ ‬المشتركة،‭ ‬لصون‭ ‬مصالحنا‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون،‭ ‬التي‭ ‬نفخر‭ ‬اليوم،‭ ‬بمعمارها‭ ‬التنموي‭ ‬المتجدد،‭ ‬وبمجتمعها‭ ‬المتآلف‭ ‬والتواق‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭.‬

ويطيب‭ ‬لنا،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقام،‭ ‬أن‭ ‬نُثني‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬بقيادة‭ ‬ولي‭ ‬عهدنا‭ ‬الأمين،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬وبارك‭ ‬في‭ ‬مسعاه،‭ ‬الذي‭ ‬يسجل‭ ‬بصماته‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬الخدمة‭ ‬العامة،‭ ‬بانتهاج‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الإدارية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬ولضمان‭ ‬أجود‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

‭ ‬ونؤكد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استكمال‭ ‬الخطط‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نتائجها‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً،‭ ‬وتعكسه‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬والتنافسية،‭ ‬وطنياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬ونوجه‭ ‬هنا،‭ ‬لتسريع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬نسختها‭ ‬القادمة‭ ‬للعام‭ ‬2050،‭ ‬لتشمل‭ ‬تصوراً‭ ‬متجدداً‭ ‬لمستقبل‭ ‬بلادنا‭ ‬وأجيالها،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬المتقدم‭ ‬كدولة‭ ‬ذات‭ ‬نهضة‭ ‬عصرية،‭ ‬تلتزم‭ ‬بقيم‭ ‬شريعتها‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وبكل‭ ‬ما‭ ‬يوثّق‭ ‬روابطها‭ ‬القومية،‭ ‬ويحصّن‭ ‬هويتها‭ ‬الوطنية‭ ‬كعنصر‭ ‬أصيل‭ ‬للتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والتربية‭ ‬الوطنية‭ ‬المبكرة‭.‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬اهتمامنا‭ ‬الكبير‭ ‬بهذه‭ ‬الأولوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬فإننا‭ ‬نوجه‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬جاهزيتنا‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬لضمان‭ ‬اقتباس‭ ‬كافة‭ ‬عناصرها‭ ‬أينما‭ ‬توجهنا،‭ ‬وبما‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬الانفتاح‭ ‬والتجديد،‭ ‬وبين‭ ‬اشتراطات‭ ‬حماية‭ ‬أمننا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬المتكاملة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬ما‭ ‬تعلق‭ ‬بأمن‭ ‬ثرواتنا‭ ‬الطبيعية‭ ‬وسبل‭ ‬استثمارها،‭ ‬لتأمين‭ ‬المستقبل‭ ‬المستدام‭ ‬بخيراته‭.‬

ويطيب‭ ‬لنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬ارتياحنا‭ ‬للجهد‭ ‬المبذول‭ ‬لرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وفي‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬كالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ونوجه‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬برامجه‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬وفق‭ ‬النظم‭ ‬والمعايير‭ ‬اللازمة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بعلومه‭ ‬ومعارفه‭ ‬ولتنمية‭ ‬عوائده،‭ ‬لتعود‭ ‬بالخير‭ ‬والرفاه‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

كما‭ ‬نبارك‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يُبذل‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تواصل‭ ‬بنائنا‭ ‬الحضاري‭ ‬المتسلح‭ ‬بعزيمة‭ ‬وطنية‭ ‬صلبة‭ ‬تجسدها‭ ‬قواتنا‭ ‬العاملة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬ليقدموا‭ ‬أفضل‭ ‬أشكال‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬ساحات‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية،‭ ‬ليخطّوا‭ ‬أروع‭ ‬صور‭ ‬التضحية‭ ‬والشهامة،‭ ‬فهم‭ ‬عيوننا‭ ‬الساهرة‭ ‬في‭ ‬الذود‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسباته‭.‬

ولا‭ ‬يفوتنا‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬نشيد‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬حصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الأولمبية‭. ‬فشكراً‭ ‬لهم‭ ‬جميعاً،‭ ‬ولتحي‭ ‬بهم‭ ‬بحريننا‭ ‬الغالية‭.‬

الإخوة‭ ‬والأخوات،‭ ‬تلتزم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يمليه‭ ‬عليها‭ ‬واجب‭ ‬التضامن‭ ‬والتعاون‭ ‬لنصرة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬وبالسعي‭ ‬الجاد‭ ‬والحثيث‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتقارب‭ ‬مجتمعاتها،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للسلام‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬استعادته‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭ ‬الصعبة‭.‬

ولقد‭ ‬أكدنا‭ ‬مراراً‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وباستئناف‭ ‬كافة‭ ‬المساعي‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬للأخذ‭ ‬بالحلول‭ ‬السلمية،‭ ‬وصولاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والقائم‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وفق‭ ‬القرارات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬الإيفاء‭ ‬بها‭.‬

وبالتالي،‭ ‬فإن‭ ‬فضّ‭ ‬الاشتباك‭ ‬أصبح‭ ‬ضرورة‭ ‬قصوى،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طالت‭ ‬نيران‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬أراضي‭ ‬لبنان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وعلى‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬التنبه‭ ‬لخطورة‭ ‬الانجرار‭ ‬لحرب‭ ‬شاملة‭ ‬لن‭ ‬تحمد‭ ‬عقباها‭. ‬ونجدد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬دعوة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تبناها‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬للقمة‭ ‬العربية،‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬أو‭ ‬اجتماع‭ ‬موسع‭ ‬وعاجل‭ ‬يعيد‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬المنشود‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الإقليمية‭ ‬الصعبة،‭ ‬فإننا‭ ‬نحمد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬وتلاحم‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل،‭ ‬وما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬وعي‭ ‬وطني‭ ‬مسؤول‭ ‬يجعله‭ ‬أكثر‭ ‬تماسكاً‭ ‬وإصراراً‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬سلامته‭ ‬الوطنية،‭ ‬وليزداد‭ ‬قوة‭ ‬ومنعة‭ ‬مهما‭ ‬اشتدت‭ ‬حوله‭ ‬المخاطر‭.‬

وإننا‭ ‬لننظر‭ ‬بعين‭ ‬الثقة‭ ‬والتقدير‭ ‬لدور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬وتطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬اللازمة‭ ‬والمجسّدة‭ ‬لقيم‭ ‬الوحدة‭ ‬والعدالة،‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثبات‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بإنجازاتها‭ ‬المضيئة،‭ ‬ليتم‭ ‬توارثها‭ ‬جيلاً‭ ‬بعد‭ ‬جيل‭.‬

وختاماً،‭ ‬ستبقى‭ ‬البحرين،‭ ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬العهد‭ ‬بها،‭ ‬عوناً‭ ‬وسنداً‭ ‬لأشقائها‭ ‬وأصدقائها،‭ ‬وستظل‭ ‬نموذجاً‭ ‬متحضراً‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬وحماية‭ ‬الحريات،‭ ‬بعون‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل،‭ ‬وبفضل‭ ‬الروح‭ ‬الوثابة‭ ‬لأبنائه‭ ‬وبناته‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬واجباتهم‭ ‬الوطنية،‭ ‬كي‭ ‬تبقى‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬خفاقة‭ ‬على‭ ‬ساحات‭ ‬المجد‭ ‬والرفعة‭.‬

والله‭ ‬ولي‭ ‬التوفيق،‭ ‬والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،

بعدها‭ ‬ألقى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬كلمة‭ ‬قال‭ ‬فيها‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفةَ،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم‭...‬

صاحب‭ ‬السموّ‭ ‬الملكيّ،‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفةَ،‭ ‬وليّ‭ ‬العهدِ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراءِ،‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭...‬

أصحابَ‭ ‬السموِّ‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادةِ‭... ‬الإخوة‭ ‬والأخوات‭... ‬الحضور‭ ‬الكرام‭... ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،،

صاحبَ‭ ‬الجلالةِ‭...‬

يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أرفعَ‭ ‬إلى‭ ‬مقامِ‭ ‬جلالتِكم‭ ‬السامي،‭ ‬باسمي‭ ‬ونيابةً‭ ‬عن‭ ‬إخواني‭ ‬وأخواتي،‭ ‬أعضاءِ‭ ‬المجلسِ‭ ‬الوطني،‭ ‬عظيمَ‭ ‬الشكرِ‭ ‬والامتنانِ،‭ ‬وصادقَ‭ ‬التقديرِ‭ ‬والعرفانِ،‭ ‬على‭ ‬تَفَضُّلِ‭ ‬جلالتِكم،‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،‭ ‬بافتتاحِ‭ ‬دورِ‭ ‬الانعقادِ‭ ‬السنوي‭ ‬العادي‭ ‬الثالثِ‭ ‬من‭ ‬الفصلِ‭ ‬التشريعيِّ‭ ‬السادسِ،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفالاتِ‭ ‬مملكةِ‭ ‬البحرينِ‭ ‬بمناسبةِ‭ ‬اليوبيلِ‭ ‬الفضيِّ‭ ‬لتولي‭ ‬جلالتِكم‭ ‬أيدكم‭ ‬اللهُ،‭ ‬مقاليدَ‭ ‬الحكمِ،‭ ‬حيث‭ ‬نقف‭ ‬أمامَ‭ ‬مجدٍ‭ ‬وطني‭ ‬استثنائي،‭ ‬وضمنَ‭ ‬مرحلةٍ‭ ‬بلغَ‭ ‬فيها‭ ‬الوطنُ‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬متقدمةً‭ ‬من‭ ‬التطورِ‭ ‬والنماءِ،‭ ‬فكان‭ ‬الإنجازُ‭ ‬خيارَها‭ ‬الأوحدَ،‭ ‬والعمل‭ ‬لمستقبلٍ‭ ‬أكثرَ‭ ‬ازدهاراً‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬ثقافة‭ ‬وطنية‭ ‬نَبَعتْ‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬المباركةِ‭ ‬لجلالتِكم،‭ ‬فكانت‭ ‬شاهداً‭ ‬للتلاحم‭.‬

صاحبَ‭ ‬الجلالةِ‭...‬

إن‭ ‬السلطةَ‭ ‬التشريعيةَ،‭ ‬تتخذُ‭ ‬من‭ ‬توجيهاتكم‭ ‬السديدةِ‭ ‬سُلّماً‭ ‬للارتقاءِ‭ ‬بالنهضةِ‭ ‬التشريعيةِ‭ ‬في‭ ‬مملكةِ‭ ‬البحرينِ،‭ ‬امتثالاً‭ ‬لواجباتِها‭ ‬ومسؤولياتِها‭ ‬الدستوريةِ،‭ ‬وتعميقاً‭ ‬لدورِها‭ ‬في‭ ‬تحقيقِ‭ ‬مصلحةِ‭ ‬الوطنِ‭ ‬والمواطنينَ،‭ ‬وتصبو‭ ‬من‭ ‬خلالِ‭ ‬رؤية‭ ‬جلالتِكم‭ ‬للانفتاحِ‭ ‬على‭ ‬مرحلةٍ‭ ‬متقدمةٍ‭ ‬من‭ ‬العملِ‭ ‬المتجددِ،‭ ‬ومواصلة‭ ‬البناءِ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحققَ‭ ‬من‭ ‬منجزاتٍ‭ ‬ومكتسباتٍ،‭ ‬عبر‭ ‬التعاونِ‭ ‬المثمرِ‭ ‬مع‭ ‬الحكومةِ‭ ‬الموقرةِ،‭ ‬برئاسةِ‭ ‬صاحبِ‭ ‬السموِّ‭ ‬الملكيِّ‭ ‬الأميرِ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وليِّ‭ ‬العهدِ‭ ‬رئيسِ‭ ‬مجلسِ‭ ‬الوزراءِ‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬دعمُ‭ ‬واهتمامُ‭ ‬سموِّهِ‭ -‬ولا‭ ‬يزالُ‭- ‬المحفزَ‭ ‬الأبرزَ،‭ ‬والباعثَ‭ ‬المؤثرَ،‭ ‬في‭ ‬مسارِ‭ ‬التعاونِ‭ ‬والتوافقِ،‭ ‬والأخذِ‭ ‬بهما‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬عاليةٍ‭ ‬لبلوغِ‭ ‬النجاحِ،‭ ‬بروحٍ‭ ‬وطنيةٍ‭ ‬جامعةٍ،‭ ‬سرَّعتْ‭ ‬من‭ ‬وتيرةِ‭ ‬التطويرِ‭ ‬المتنامي‭ ‬محلياً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المبادراتِ‭ ‬الخلّاقةِ،‭ ‬وتنفيذِ‭ ‬البرامجِ‭ ‬والمشاريعِ‭ ‬التنمويةِ‭ ‬الحيويةِ،‭ ‬وعززتْ‭ ‬المكانةَ‭ ‬المرموقةَ‭ ‬لمملكةِ‭ ‬البحرينِ‭ ‬إقليمياً‭ ‬وعالمياً‭.‬

وستظلُ‭ ‬السلطةُ‭ ‬التشريعيةُ‭ ‬تعملُ‭ ‬يداً‭ ‬بيدٍ‭ ‬مع‭ ‬السلطةِ‭ ‬التنفيذيةِ‭ ‬لمواجهةِ‭ ‬التحدياتِ،‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬تجاوزِها،‭ ‬عبر‭ ‬الحوارِ‭ ‬البنّاءِ،‭ ‬الذي‭ ‬يمثلُ‭ ‬جوهرَ‭ ‬التطورِ‭ ‬الديمقراطيِّ،‭ ‬التزاماً‭ ‬بالواجبِ‭ ‬الدستوريِّ،‭ ‬ووفاءً‭ ‬للعهدِ‭ ‬والقسمِ،‭ ‬بوضعِ‭ ‬مصلحةِ‭ ‬الوطنِ‭ ‬فوقَ‭ ‬كلِّ‭ ‬اعتبارٍ،‭ ‬وذلك‭ ‬بتسخيرِ‭ ‬الجهودِ‭ ‬من‭ ‬أجلِ‭ ‬المضيِّ‭ ‬قدماً‭ ‬لتحقيقِ‭ ‬أهدافِ‭ ‬خططِ‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وبرامجِ‭ ‬التوازنِ‭ ‬المالي،‭ ‬وخلقِ‭ ‬فرصِ‭ ‬العملِ‭ ‬النوعيةِ،‭ ‬واستمرارِ‭ ‬المبادراتِ‭ ‬الإسكانيةِ‭ ‬المبتكرةِ،‭ ‬وتطويرِ‭ ‬الخدماتِ‭ ‬الحكوميةِ،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمينِ‭ ‬حاضرٍ‭ ‬ومستقبلٍ‭ ‬أفضل‭ ‬للأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والقادمة‭.‬

إن‭ ‬التوجهَ‭ ‬القائمَ‭ ‬في‭ ‬صياغةِ‭ ‬رؤيةِ‭ ‬البحرينِ‭ ‬الاقتصاديةِ‭ ‬2050،‭ ‬يجعلنا‭ ‬أمامَ‭ ‬استشرافٍ‭ ‬وطني‭ ‬يؤكّد‭ ‬دخولَ‭ ‬مملكةِ‭ ‬البحرينِ‭ ‬في‭ ‬مرحلةٍ‭ ‬جديدةٍ‭ ‬من‭ ‬مراحلِ‭ ‬التقدمِ‭ ‬التنمويِّ‭ ‬الشاملِ،‭ ‬في‭ ‬ظلِّ‭ ‬تسارعِ‭ ‬الانفتاحِ‭ ‬على‭ ‬سياساتٍ‭ ‬تخدمُ‭ ‬الاستقرارَ‭ ‬المستدامَ،‭ ‬وتُمكِّنُ‭ ‬المساعيَ‭ ‬من‭ ‬المواءمةِ‭ ‬مع‭ ‬المتغيراتِ‭ ‬ومتطلباتِ‭ ‬المرحلةِ‭ ‬القادمة،‭ ‬وتحقيقِ‭ ‬السبقِ‭ ‬في‭ ‬الطرحِ‭ ‬والإنجازِ‭ ‬المستمدِّ‭ ‬من‭ ‬الفكرِ‭ ‬السديدِ‭ ‬لجلالتِكم،‭ ‬والذي‭ ‬يشكّلُ‭ ‬الرهانَ‭ ‬الدائمَ‭ ‬لتحقيقِ‭ ‬الغاياتِ‭ ‬الوطنيةِ‭ ‬الساميةِ‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياقِ،‭ ‬فإن‭ ‬المجلسَ‭ ‬الوطنيِّ‭ ‬متأهبٌ‭ ‬دائماً‭ ‬لتوظيفِ‭ ‬أدواتِهِ‭ ‬الدستوريةِ‭ ‬من‭ ‬أجلِ‭ ‬توفيرِ‭ ‬بيئةٍ‭ ‬تشريعيةٍ‭ ‬جاذبةٍ‭ ‬للفرصِ‭ ‬الاستثماريةِ‭ ‬والتنمويةِ‭ ‬الواعدةِ،‭ ‬ودعمِ‭ ‬الجهودِ‭ ‬الراميةِ‭ ‬لرفعِ‭ ‬مستوياتِ‭ ‬الأمنِ‭ ‬الغذائي،‭ ‬واستثمارِ‭ ‬الثرواتِ‭ ‬الطبيعيةِ،‭ ‬وتوظيفِ‭ ‬التقنياتِ‭ ‬الحديثةِ،‭ ‬والبرامجِ‭ ‬المتخصصةِ،‭ ‬وتعزيزِ‭ ‬الشراكةِ‭ ‬الاستراتيجيةِ‭ ‬مع‭ ‬القطاعِ‭ ‬الخاصِ‭.‬

صاحبَ‭ ‬الجلالةِ‭...‬

إن‭ ‬مضامينَ‭ ‬الخطابِ‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬تَفضَّلتُم‭ ‬بهِ‭ ‬جلالتكم‭ ‬اليومَ،‭ ‬سيشكّلُ‭ ‬برنامجَ‭ ‬عملٍ‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الفترةِ‭ ‬المقبلةِ،‭ ‬وسنعملُ‭ ‬جاهدينَ‭ ‬بالتعاونِ‭ ‬مع‭ ‬الحكومةِ‭ ‬لتنفيذِ‭ ‬توجيهاتِكم‭ ‬الساميةِ،‭ ‬من‭ ‬أجلِ‭ ‬تعزيزِ‭ ‬الهويةِ‭ ‬الوطنيةِ،‭ ‬وحمايةِ‭ ‬الأمنِ‭ ‬الوطنيِّ،‭ ‬خاصةً‭ ‬في‭ ‬ظلِّ‭ ‬الظروفِ‭ ‬الاستثنائيةِ‭ ‬الراهنةِ‭ ‬التي‭ ‬تشهدُها‭ ‬المنطقةُ‭ ‬والعالمُ،‭ ‬والتي‭ ‬تستوجِبُ‭ ‬الحرصَ‭ ‬على‭ ‬ترسيخِ‭ ‬الوحدةِ‭ ‬الوطنيةِ،‭ ‬والتماسكِ‭ ‬المجتمعيِّ،‭ ‬وإظهار‭ ‬الولاءِ‭ ‬والانتماءِ‭ ‬الوطنيّ‭.‬

وفي‭ ‬ذاتِ‭ ‬المسارِ،‭ ‬نعقدُ‭ ‬العزمَ‭ ‬لوضعِ‭ ‬الإجراءاتِ‭ ‬اللازمةِ‭ ‬في‭ ‬إطارِ‭ ‬الدبلوماسيةِ‭ ‬البرلمانيةِ،‭ ‬للتواصلِ‭ ‬مع‭ ‬الاتحاداتِ‭ ‬والمنظماتِ‭ ‬البرلمانيةِ،‭ ‬الإقليميةِ‭ ‬والدوليةِ،‭ ‬من‭ ‬أجلِ‭ ‬دعمِ‭ ‬وتبني‭ ‬مبادرةِ‭ ‬جلالتِكم‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،‭ ‬والتي‭ ‬أقرَّتْها‭ ‬القمةُ‭ ‬العربيةُ‭ ‬الثالثةُ‭ ‬والثلاثونَ‭ ‬‮«‬قمةُ‭ ‬البحرينِ‮»‬،‭ ‬بشأنِ‭ ‬الدعوةِ‭ ‬إلى‭ ‬عقدِ‭ ‬واستضافةِ‭ ‬مؤتمرٍ‭ ‬دوليٍّ‭ ‬للسلامِ‭ ‬في‭ ‬الشرقِ‭ ‬الأوسطِ،‭ ‬لدعمِ‭ ‬الحقوقِ‭ ‬المشروعةِ‭ ‬للشعبِ‭ ‬الفلسطينيِّ‭ ‬الشقيقِ،‭ ‬وإقامةِ‭ ‬الدولةِ‭ ‬الفلسطينيةِ،‭ ‬وفقاً‭ ‬لِقراراتِ‭ ‬الشرعيةِ‭ ‬الدوليةِ‭ ‬ومبادرةِ‭ ‬السلامِ‭ ‬العربيةِ‭.‬

كما‭ ‬تَحرِصُ‭ ‬الدبلوماسيةُ‭ ‬البرلمانيةُ‭ ‬على‭ ‬تعزيزِ‭ ‬العملِ‭ ‬الخليجيِّ،‭ ‬والتعاونِ‭ ‬العربيِّ،‭ ‬والتضامنِ‭ ‬الإسلاميِّ؛‭ ‬فيما‭ ‬ستباشرُ‭ ‬الدبلوماسيةَ‭ ‬البرلمانيةَ‭ ‬في‭ ‬الفترةِ‭ ‬القادمةِ‭ ‬الترويجَ‭ ‬للغاياتِ‭ ‬النبيلةِ،‭ ‬لدعوةِ‭ ‬سموِّ‭ ‬وليِّ‭ ‬العهدِ‭ ‬رئيسِ‭ ‬مجلسِ‭ ‬الوزراءِ‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬الكلمةِ‭ ‬التي‭ ‬تفضَّلَ‭ ‬بها‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬جلالتِكم،‭ ‬خلالَ‭ ‬المناقشةِ‭ ‬العامةِ‭ ‬لاجتماعاتِ‭ ‬الجمعيةِ‭ ‬العامةِ‭ ‬للأممِ‭ ‬المتحدةِ،‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إقرارِ‭ ‬معاهدةٍ‭ ‬دوليةٍ‭ ‬لتنظيمِ‭ ‬وحَوكمةِ‭ ‬تطويرِ‭ ‬الذكاءِ‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لضمانِ‭ ‬أن‭ ‬تُسهِمَ‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحقيقِ‭ ‬السلامِ‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬تفاقمِ‭ ‬النزاعات‭.‬

صاحبَ‭ ‬الجلالةِ‭...‬

إن‭ ‬ما‭ ‬حققتهُ‭ ‬مملكةُ‭ ‬البحرينِ،‭ ‬في‭ ‬ظلِ‭ ‬رعايتِكم‭ ‬الساميةِ،‭ ‬ودعمِ‭ ‬ومتابعةِ‭ ‬سموِّ‭ ‬وليِّ‭ ‬العهدِ‭ ‬رئيسِ‭ ‬مجلسِ‭ ‬الوزراءِ‭ ‬في‭ ‬مجالِ‭ ‬الرياضةِ،‭ ‬يُعززُ‭ ‬من‭ ‬مكانةِ‭ ‬مملكةِ‭ ‬البحرينِ‭ ‬عالمياً،‭ ‬ويدعونا‭ ‬جميعاً‭ ‬للفخرِ‭ ‬والاعتزازِ،‭ ‬خاصة‭ ‬بما‭ ‬يرتبطُ‭ ‬بالإنجازاتِ‭ ‬النوعيةِ،‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬‮«‬فارس‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفةَ،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمالِ‭ ‬الإنسانيةِ‭ ‬وشؤونِ‭ ‬الشبابِ،‭ ‬قائد‭ ‬الفريقِ‭ ‬الملكيِّ‭ ‬للقدرةِ،‭ ‬في‭ ‬نيلِ‭ ‬لقبِ‭ ‬بطولةِ‭ ‬العالمِ‭ ‬لسباقِ‭ ‬القدرةِ‭ ‬2024،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالإنجازِ‭ ‬الرياضيِّ‭ ‬الدوليِّ‭ ‬لمملكةِ‭ ‬البحرينِ،‭ ‬في‭ ‬تحقيقِ‭ ‬الصدارةِ‭ ‬العربيةِ‭ ‬في‭ ‬أولمبيادِ‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬بنيلِ‭ ‬أربعِ‭ ‬ميدالياتٍ‭ ‬ملونةٍ،‭ ‬بجانبِ‭ ‬ما‭ ‬يحققه‭ ‬فريقُ‭ (‬ماكْلارِن‭) ‬البحرينِ،‭ ‬المملوكُ‭ ‬لشركةِ‭ ‬ممتلكاتِ‭ ‬البحرينِ‭ ‬القابضةِ،‭ ‬من‭ ‬مراكزَ‭ ‬متقدمةٍ‭ ‬في‭ ‬بطولةِ‭ ‬العالمِ‭ ‬لسباقاتِ‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬للسياراتِ،‭ ‬حيث‭ ‬تعدّ‭ ‬تلك‭ ‬الإنجازاتُ‭ -‬ولله‭ ‬الحمد‭- ‬برهاناً‭ ‬للتميزِ‭ ‬الوطنيِّ،‭ ‬وتُضافُ‭ ‬إلى‭ ‬سلسلةِ‭ ‬النجاحاتِ‭ ‬والإنجازاتِ‭ ‬المشرفةِ،‭ ‬وتؤكدُ‭ ‬الاستثمارَ‭ ‬الرياضيَّ‭ ‬الناجحَ‭ ‬والداعمَ‭ ‬لجهود‭ ‬التنوعِ‭ ‬الاقتصاديِّ،‭ ‬وزيادةِ‭ ‬مصادرِ‭ ‬الدخلِ،‭ ‬وتطويرِ‭ ‬مساراتِ‭ ‬العملِ،‭ ‬وخلقِ‭ ‬آفاق‭ ‬وفرصٍ‭ ‬متجددةٍ‭.‬

كما‭ ‬يَسرنا‭ ‬أن‭ ‬نُشيدَ‭ ‬بدورِ‭ ‬وإسهاماتِ‭ ‬المجلسِ‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأةِ‭ ‬برئاسةِ‭ ‬صاحبةِ‭ ‬السموِّ‭ ‬الملكيِّ‭ ‬الأميرةِ‭ ‬سبيكةَ‭ ‬بنتِ‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬الملكِ‭ ‬المعظمِّ،‭ ‬رئيسةِ‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬وما‭ ‬يُقدمهُ‭ ‬المجلسُ‭ ‬من‭ ‬مشاريعَ‭ ‬ومبادراتٍ‭ ‬وبرامجَ‭ ‬نوعيةٍ،‭ ‬وفقَ‭ ‬خططٍ‭ ‬واستراتيجياتٍ‭ ‬وطنيةٍ،‭ ‬ساهمتْ‭ ‬في‭ ‬تحقيقِ‭ ‬تقدمِ‭ ‬المرأةِ‭ ‬البحرينيةِ‭.. ‬معربينَ‭ ‬عن‭ ‬بالغِ‭ ‬اعتزازِنا‭ ‬للجهودِ‭ ‬العظيمةِ،‭ ‬والتضحياتِ‭ ‬الخالدةِ،‭ ‬لجنودِنا‭ ‬البواسلِ،‭ ‬في‭ ‬القواتِ‭ ‬المسلحةِ،‭ ‬بكافةِ‭ ‬أجهزتِها‭ ‬وكوادِرِها،‭ ‬والشكرُ‭ ‬واجبٌ‭ ‬وموصولٌ‭ ‬إلى‭ ‬جميعِ‭ ‬العاملينَ‭ ‬في‭ ‬قطاعِ‭ ‬الخدمةِ‭ ‬المدنيةِ،‭ ‬والقطاعِ‭ ‬الخاصِّ‭.‬

ختاماً،‭ ‬نُجددُ‭ ‬لجلالتِكم‭ -‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم‭- ‬العهدَ‭ ‬والولاءَ،‭ ‬سائلينَ‭ ‬اللهَ‭ ‬العليَّ‭ ‬القديرَ‭ ‬أن‭ ‬يديمَ‭ ‬على‭ ‬مملكةِ‭ ‬البحرينِ،‭ ‬الأمنَ‭ ‬والأمانَ،‭ ‬والتطورَ‭ ‬والازدهارَ،‭ ‬ولتبقى‭ ‬رايةُ‭ ‬الوطنِ‭ ‬في‭ ‬ظلِّ‭ ‬قيادتِكم‭ ‬الحكيمةِ،‭ ‬شامخةً‭ ‬في‭ ‬سماءِ‭ ‬العزِّ‭ ‬والرفعةِ‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬اختتم‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بعزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭.‬

ثم‭ ‬ودع‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمثل‭ ‬ما‭ ‬استقبلا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حفاوة‭ ‬وتكريم‭. ‬





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