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السعودية تستنكر قرار إسرائيل تحويل مقر الأونروا في القدس إلى مستوطنة

10/13/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استنكرت‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬قرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمصادرة‭ ‬أرض‭ ‬مقر‭ ‬وكالة‭ (‬الأونروا‭) ‬بالقدس‭ ‬المحتلة‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬بؤرة‭ ‬استيطانية‭.‬

وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬المملكة‭ ‬واستنكارها‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬قرار‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مصادرة‭ ‬الأرض‭ ‬المقام‭ ‬عليها‭ ‬مقر‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة،‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬بؤرة‭ ‬استيطانية‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬المملكة‭ ‬رفضها‭ ‬‮«‬لاستمرار‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الصارخة‭ ‬للقوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬الدولية‭ ‬بلا‭ ‬رادع،‭ ‬واستهدافاتها‭ ‬السياسية‭ ‬والعسكرية‭ ‬الممنهجة‭ ‬لأجهزة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظماتها‭ ‬الإغاثية،‭ ‬وتعريضها‭ ‬المستمر‭ ‬لحياة‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭ ‬للخطر‮»‬،‭ ‬معربةً‭ ‬‮«‬عن‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬للأونروا‭ ‬في‭ ‬مهمتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬لإغاثة‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬إذاعة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬أمرا‭ ‬بمصادرة‭ ‬الأراضي‭ ‬المقام‭ ‬عليها‭ ‬مقر‭ ‬الوكالة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أوضحت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬هيوم‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬ستتم‭ ‬المصادرة‭ ‬لبناء‭ ‬1440‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬الإعداد‭.‬

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