رئيس الوزراء: متابعة الأسواق لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة

(MENAFN
- Al-Borsa News) التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، علاء فاروق، وزير
الزراعة واستصلاح الأراضى؛ وذلك فى إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية توافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة؛ حيث اطمأن من وزير الزراعة على موقف توافر السلع فى جميع المنافذ للمواطنين.
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وكلف الدكتور مصطفى مدبولى باستمرار متابعة الأسواق؛ لضمان توافر مختلف أنواع السلع والمنتجات التى تطرحها الوزارة بمنافذها باستمرار طوال العام، وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد وزير الزراعة أن القطاعات الإنتاجية بالوزارة تعمل باستمرار على ضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة، والتوسع فى فتح منافذ جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتنقلة، لتجوب المحافظات والمناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وخلال اللقاء، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة فى سبيل توفير مختلف أوجه الدعم الفنى للمزارعين، بما يتضمنه من إرشاد زراعى وتوعية، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوى الجيدة والمعتمدة.
وأشار الوزير إلى الحرص الشديد على التنسيق الجيد والمستمر بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية لضمان تنفيذ السياسات الزراعية، والتوسع فى عمليات إنتاج تقاوى المحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
ونوه الوزير إلى إطلاق الوزارة حملة توعوية إرشادية باسم“معاك فى الغيط” للتوعية والإرشاد الزراعى والإنتاج الحيوانى، والتى تستهدف المساهمة فى نشر الوعى لدى المزارعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك فى إطار التوسع فى دعم جهود الإرشاد الزراعى بالوسائل التكنولوحية الحديثة، والوسائط المتعددة، لسهولة الوصول للمزارعين والتواصل معهم، وتوصيل المعلومات الإرشادية ونشر الوعى، بوسائل مختلفة.
وقال الوزير: تستهدف الحملة إرشاد وتوعية المزارعين لاتباع التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، فضلًا عن توعية مربى الماشية لاتباع أساليب التربية السليمة، وتقديم الدعم الفنى للمرأة الريفية فى سبيل تنمية مهاراتها، الأمر الذى يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
وأضاف: هناك أيضا قافلة إرشادية تنظمها شركات الأسمدة بالتعاون مع الاتحاد العربى للأسمدة، برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، للتوعية بأهمية الاستخدام الآمن للأسمدة المركبة والأحادية، مع تقديم خدمات مجانية للمزارعين كتحليل التربة والمياه والنباتات.
وخلال اللقاء، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت الاستعدادات الكافية لموسم زراعة القمح، وتوزيع التقاوى الجيدة فى منافذها فى المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقًا للخريطة الصنفية للمحصول، والتى أعدها مركز البحوث الزراعية، ممثلًا فى معهد بحوث المحاصيل الحقلية.
المصدر:
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