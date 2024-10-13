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رئيس الوزراء: متابعة الأسواق لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة

10/13/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ وذلك فى إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية توافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة؛ حيث اطمأن من وزير الزراعة على موقف توافر السلع فى جميع المنافذ للمواطنين.

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وكلف الدكتور مصطفى مدبولى باستمرار متابعة الأسواق؛ لضمان توافر مختلف أنواع السلع والمنتجات التى تطرحها الوزارة بمنافذها باستمرار طوال العام، وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد وزير الزراعة أن القطاعات الإنتاجية بالوزارة تعمل باستمرار على ضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة، والتوسع فى فتح منافذ جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتنقلة، لتجوب المحافظات والمناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال اللقاء، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة فى سبيل توفير مختلف أوجه الدعم الفنى للمزارعين، بما يتضمنه من إرشاد زراعى وتوعية، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوى الجيدة والمعتمدة.

وأشار الوزير إلى الحرص الشديد على التنسيق الجيد والمستمر بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية لضمان تنفيذ السياسات الزراعية، والتوسع فى عمليات إنتاج تقاوى المحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

ونوه الوزير إلى إطلاق الوزارة حملة توعوية إرشادية باسم“معاك فى الغيط” للتوعية والإرشاد الزراعى والإنتاج الحيوانى، والتى تستهدف المساهمة فى نشر الوعى لدى المزارعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك فى إطار التوسع فى دعم جهود الإرشاد الزراعى بالوسائل التكنولوحية الحديثة، والوسائط المتعددة، لسهولة الوصول للمزارعين والتواصل معهم، وتوصيل المعلومات الإرشادية ونشر الوعى، بوسائل مختلفة.

وقال الوزير: تستهدف الحملة إرشاد وتوعية المزارعين لاتباع التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، فضلًا عن توعية مربى الماشية لاتباع أساليب التربية السليمة، وتقديم الدعم الفنى للمرأة الريفية فى سبيل تنمية مهاراتها، الأمر الذى يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وأضاف: هناك أيضا قافلة إرشادية تنظمها شركات الأسمدة بالتعاون مع الاتحاد العربى للأسمدة، برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، للتوعية بأهمية الاستخدام الآمن للأسمدة المركبة والأحادية، مع تقديم خدمات مجانية للمزارعين كتحليل التربة والمياه والنباتات.

وخلال اللقاء، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت الاستعدادات الكافية لموسم زراعة القمح، وتوزيع التقاوى الجيدة فى منافذها فى المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقًا للخريطة الصنفية للمحصول، والتى أعدها مركز البحوث الزراعية، ممثلًا فى معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

المصدر:

MENAFN13102024000202011048ID1108774282

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