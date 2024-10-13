الاحتلال يقتحم بلدة الرام شمال القدس المحتلة
التاريخ
10/13/2024 8:13:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN- اقتحمت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تمركزت وسط البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.
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