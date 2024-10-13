المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN- دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها، مبينا أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزنا بـ(653) كغم من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10% منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر، وأما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج 5% منه.

وحث الشيخ حسين، المواطنين على العناية بأرضهم الزراعية لتبقى أرض خصب وخير، ووطنا لشعبنا تتمسك بها أجياله بكل إصرار وعزيمة، مؤكدين للمتربصين الذين لحق أذاهم بأرضنا وشجرنا، أن عدوانهم لن يزيدنا سوى تشبث بأرضنا التي لن نتخلى عن ذرة تراب منها، ولا شجرة من أشجارها.

واستنكر تعمد الاعتداء على الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بالسلب وقلع الشجر وحرقه وإرهاب المزارعين بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار أشجارهم، مثمنا الصمود البطولي للمزارع الفلسطيني المرابط على أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.