المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المزارعين
إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها، مبينا أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزنا بـ(653) كغم من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10% منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر، وأما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج 5% منه.
وحث الشيخ حسين، المواطنين على العناية بأرضهم الزراعية لتبقى أرض خصب وخير، ووطنا لشعبنا تتمسك بها أجياله بكل إصرار وعزيمة، مؤكدين للمتربصين الذين لحق أذاهم بأرضنا وشجرنا، أن عدوانهم لن يزيدنا سوى تشبث بأرضنا التي لن نتخلى عن ذرة تراب منها، ولا شجرة من أشجارها.
واستنكر تعمد الاعتداء على الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بالسلب وقلع الشجر وحرقه وإرهاب المزارعين بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار أشجارهم، مثمنا الصمود البطولي للمزارع الفلسطيني المرابط على أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.
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