أبل تتراجع عن خطط كبرى لطرح الأفلام في دور السينما - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) باشرت شركة“أبل” إنشاء مقر إقليمي في حي كولفر سيتي في لوس أنجلوس قرب مجمع استوديوهات“سوني بيكتشرز” إجمالي مساحاته 50000 ألف متر مربع، إذ تخطط عملاقة التكنولوجيا لمضاعفة عديد منسوبيها هناك إلى أزيد من 3000 موظف بحلول 2026. إلا أن الممثلين والمؤلفين والمنتجين في هوليوود الذين يعتقدون أن توسع“أبل” في مدينتهم قد يعزز إنفاقها على الأفلام، سيخيب أملهم على الأرجح.

مراجعة الاستراتيجية السينمائية

تُعيد صانعة“أيفون” النظر باستراتجيتها السينمائية بعد مبيعات مخيبة لعدة أفلام كانت أنتجتها بميزانيات ضخمة مثل (Killers of the Flower Moon) لمارتن سكورسيزي و(Napoleon) و(Argylle) و(Fly Me to the Moon). وقد ألغت خططها لطرح فيلم الحركة الكوميدي (Wolfs) بطولة جورج كلوني وبراد بيت في آلاف دور السينما العالمية، ليقتصر عرضه الأول على صالات محدودة، ثمّ أتاحته عبر خدمة البث“أبل تي في+” في 27 سبتمبر.

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وتخطط“أبل” لاعتماد نهج مشابه مع عدة أفلام مدرجة على جداولها، ومنها (Blitz) الذي يتناول أحداثاً من الحرب العالمية الثانية. فالشركة التي كانت تعتزم سابقاً إنفاق نحو مليار دولار سنوياً على إنتاجات ضخمة، لن تطرح أي فيلم على نطاق واسع في دور السينما العالمية حتى يونيو 2025، حين تعود مع فيلم (F1) من بطولة براد بيت الذي يؤدي فيه دور سائق فورمولا 1 سابق يرجع إلى حلبة السباق كمرشد لنجم صاعد.

يأتي هذا التحول على صعيد الاستراتيجية السينمائية في إطار عملية إعادة ضبط أوسع لاستوديوهات“أبل” في هوليوود يقودها زاك فان أمبورغ وجيمي إيرليخت، إذ تسعى إدارة الشركة في كوبرتينو إلى ضبط النفقات، وفقاً لما نقلته بلومبرغ في يوليو.

بعدما أنفقت“أبل” ما يربو على 100 مليون دولار، وحتى 200 مليون دولار أحياناً، على إنتاج بعض الأفلام آنفة الذكر، ستركز اليوم على إنتاج نحو 12 فيلماً سنوياً فقط بميزانيات دون 100 مليون دولار لكل منها، وفقاً لعدد من الأشخاص المطلعين على خطط الشركة طلبوا عدم كشف هوياتهم لأنه غير مصرّح لهم الحديث عن مسائل داخلية.

يعني ذلك أن“أبل” لن تغير سياستها فيما يخص إنفاق مليار دولار سنوياً على الأفلام، لكن طبيعة هذه الأفلام واستراتيجيات إصدارها ستتغير، حسب الأشخاص المطلعين. وفيما ستستمر الشركة بالسعي لعرض فيلم أو فيلمين سنوياً بميزانيات ضخمة في دور السينما، مثل (F1)، فإن أفلام مثل (Wolfs)، الذي تقاضى عليه كلوني وبيت ما مجمله عشرات ملايين الدولارات، ستُسوّق على أنها مخصصة لمنصات البث وليس لدور السينما.

ورفض متحدث باسم“أبل” التعليق على خطط الشركة السينمائية.

سطوة خدمات البث على السينما

يتزامن انسحاب“أبل” من دور السينما مع مراجعة كل من“نتفلكس” و”أمازون” لاستراتيجياتهما السينمائية.

حيث كلفت“نتفلكس” هذا العام المنتج دان لين بالإشراف على استوديو الأفلام لديها، الذي كان قد أنفق مليارات الدولارات سنوياً وأنتج أفلاماً أكثر من أي استوديو آخر في هوليوود. مع ذلك، واجهت“نتفلكس” صعوبة في إدارة جودة وتكاليف هذه الأفلام، التي اقترب عددها في بعض السنوات من 50 فيلماً. إذ كانت هناك عدة إخفاقات مقابل كل فيلم ناجح مثل (Bird Box).

وكان سلف لين، سكوت ستَبر، اصطدم مع إدارة الشركة حول استراتيجيتها فيما خصّ الأفلام السينمائية، حيث رغب بإصدار أفلام مثل (The Irishman) لسكورسيزي وفيلم (Glass Onion) المتمم لفيلم (Knives Out) على نطاق واسع في دور السينما، لكنه لم يتمكن من إقناع الرئيس التنفيذي الشريك لـ”نتفلكس” تيد ساراندوس بذلك.

أما لين فيعتزم إنتاج أفلام أقل وتطوير مزيد من المشاريع ضمن الشركة من أجل ضبط التكاليف، حتى أنه فكر في إلغاء بعض من المشاريع المكلفة قيد الإعداد حالياً في“نتفلكس”.

صعوبة بفهم استراتيجيات شركات التكنولوجيا

بدورها، عيّنت“أمازون” المسؤولة التنفيذية السابقة في“وارنر براذرز” كورتني فالينتي لقيادة قسم الأفلام في الشركة، وهي تطمح لإنتاج 25 فيلماً في السنة، 15 منها تعرض في السينما، و10 تعرض مباشرة عبر خدمة البث لدى الشركة“برايم فيديو” (Prime Video)، بحسب أشخاص مطلعين. لكن“أمازون” لم تقترب بعد من إنتاج عدد مشابه من الأفلام، كما لم تصدر أي فيلم ضخم ناجح. كما كان حال“نتفلكس” و”أبل”، فقد كان حظها أوفر في إنتاج مسلسلات تلفزيونية نجحت مثل (The Boys) و(Fallout).

يواجه الوكلاء والمنتجون في هوليوود صعوبة في فهم استراتيجيات شركات التقنية. ويتساءل بعضهم عما إذا كانت تُعرض الأفلام في دور السينما لكسب المال أو كوسيلة ترويج تسبق عرضها عبر خدمات البث. وأيّاً كان الحال، فإن المخضرمين في القطاع يرون أن على هذه الشركات أن تزيد إنفاقها على ترويج هذه الأفلام. كما حثّ الوكلاء كلاً من“أبل” و”أمازون” على توظيف مزيد من المسؤولين التنفيذيين الذين بنوا خبراتهم في قطاع السينما من أجل التخفيف من سيطرة المسؤولين ذوي الخلفية التلفزيونية.

يدير استوديو أفلام“أبل” مات دينتلر الذي كان يعمل مدير برامج في مهرجان الأفلام“ساوث باي ساوث ويست”، وهو الآن تحت إدارة فان أمبرغ وإيرليخت وكلاهما أصحاب مسيرة مهنية في التلفزيون. أما فالينتي فتعمل تحت إدارة رئيسة استوديوهات“أمازون إم جي إم” جنيفر سالكي، التي كانت تعمل أيضاً في مجال التلفزيون قبل التحاقها بـ”أمازون”. في حين أن مديرة لين هي مسؤولة المحتوى في“نتفلكس” بيلا باجاريا، وهي أيضاً مديرة تنفيذية سابقة في مجال التلفزيون.

ضربة لدور السينما

يوجّه إحجام“نتفلكس” عن التعامل مع دور العرض، والآن ابتعاد“أبل” عنها، ضربة لمشغّلي دور السينما، الذين كانوا يعوّلون على لشركات التكنولوجيا التي برزت في هوليوود كي تدعم صالات العرض المتعثرة، فيما يتخبط قطاع الأفلام للتعافي من أثر جائحة كورونا وإضراب عمال في هوليوود.

أظهر النجاح الملياري الذي حققه فيلما (Inside Out 2) و(Deadpool & Wolverine) على شبابيك التذاكر أن النموذج السينمائي قابل للازدهار، لكن مبيعات التذاكر وعدد الأفلام المطروحة ما يزالان دون مستويات ما قبل جائحة كورونا، إذ إن الإيرادات في الولايات المتحدة وكندا تبلغ ثلث ما كانت عليه في 2019.

إن أي ابتعاد عن دور السينما يوجّه أيضاً ضربة للاستوديوهات التقليدية، التي كانت تتقاضى الأموال من مساعدة“أبل” على توزيع أفلامها في صالات العرض، ومنها“سوني بيكتشرز إنترتيمنت” (Sony Pictures Entertainment) التي وزعت فيلميّ (Napoleon) و(Fly Me to the Moon) وكان مقرراً أن تتولى توزيع فيلم (Wolfs).

فيما يبقى مستقبل استراتيجة الأفلام التي ستنتهجها“أبل” مبهماً، يشير مديرون تنفيذيون في الشركة إلى أن كثيراً من الأمور معلّقة على أداء فيلم (F1). إذ تتعاون شركة التقنية العملاقة مع“وارنر براذرز” لتوزيع الفيلم، الذي نقلت تقارير إعلامية أن ميزانيته تتخطى 300 مليون دولار، ما يجعله الفيلم الأكثر تكلفة من إنتاج“أبل” حتى اليوم. وفق القاعدة الحسابية المتبعة في قطاع السينما، سيحتاج الفيلم إلى بيع تذاكر تصل إلى ضعف هذا المبلغ قبل بدء عرضه على خدمة البث التابعة للشركة لتجنب الخسارة.

المنتج جيري بروكهايمر والمخرج جوزيف كوسينسكي، اللذان سبق أن تعاونا لصنع الفيلم الناجح (Top Gun: Maverick) عام 2022، رفضا خلال مقابلة مع“ديدلاين” (Deadline) في يوليو الكشف عن تكلفة الفيلم الجديد، لكنهما أشارا إلى أنه أقل بعشرات ملايين الدولارات من الرقم المتداول، وأنهم استفادوا من الحسومات الضريبية وصفقات الرعاية. نظرياً، يفترض أن يسهم ذلك في خفض المبلغ الأدنى الذي تحتاجه“أبل” حتى تحقق عوائد نادرة على الاستثمار عند شباك التذاكر.

ردّاً على سؤال حوال ميزانية (F1)، قال بروكهايمر حينها:“لا نستطيع أن تعطيكم رقماً محدداً لأن هذه أموال (أبل) وأترك لهم التصريح عن ذلك”.

كما رفض متحدث باسم“أبل” التعليق. لكن الأمر الجلي أنه رغم إنفاق كبرى شركات التقنية مليارات الدولارات لتأسيس استوديوهات في هوليوود ولنقل صناعة التلفزيون إلى الإنترنت، إلا أنها ما تزال تحاول فهم عالم صناعة الأفلام.



