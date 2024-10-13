حادث أمني صعب.. مروحيات إسرائيلية تجلي مصابين إلى مستشفى حيفا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، عن وقوع ما وصفته بـ"حادث أمني صعب" في جنوب لبنان، الأمر الذي استوجب استخدام مروحيات لإجلاء مصابين شوهدت تهبط في مستشفى
"رمبام" في حيفا.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن مروحيتين على الأقل هبطتا في مستشفى "رمبام" في حيفا في "آخر 20 دقيقة".
وأوضحت وسائل الإعلام أن هبوط هذه المروحيات في المستشفى يفيد بنقل جنود إسرائيليين أصيبوا في جنوب لبنان.
وأفادت مصادر عبرية، بحسب ما ذكرته حسابات نشطاء على منصة "تيليغرام"، أن المروحيات الإسرائيلية نقلت ما لا يقل عن سبعة جنود وضباط، مشيرة إلى أن المواجهات مع عناصر حزب الله في جنوب لبنان اتسمت بالضراوة.
وأعلنت "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليتين ضد الجيش الإسرائيلي، مستخدمة الصواريخ.
كما أفاد الحزب، اليوم، التصدي لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، وفق "فرانس برس".
وقال إنه اشتبك مع قوات إسرائيلية تحاول التسلل إلى قرية رامية في جنوب لبنان، فيما أصيب جندي ثالث من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في الصراع المتفاقم بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، وفق "رويترز".
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