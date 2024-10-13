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حادث أمني صعب.. مروحيات إسرائيلية تجلي مصابين إلى مستشفى حيفا

10/13/2024 4:16:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، عن وقوع ما وصفته بـ"حادث أمني صعب" في جنوب لبنان، الأمر الذي استوجب استخدام مروحيات لإجلاء مصابين شوهدت تهبط في مستشفى "رمبام" في حيفا.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن مروحيتين على الأقل هبطتا في مستشفى "رمبام" في حيفا في "آخر 20 دقيقة".

وأوضحت وسائل الإعلام أن هبوط هذه المروحيات في المستشفى يفيد بنقل جنود إسرائيليين أصيبوا في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر عبرية، بحسب ما ذكرته حسابات نشطاء على منصة "تيليغرام"، أن المروحيات الإسرائيلية نقلت ما لا يقل عن سبعة جنود وضباط، مشيرة إلى أن المواجهات مع عناصر حزب الله في جنوب لبنان اتسمت بالضراوة.

وأعلنت "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليتين ضد الجيش الإسرائيلي، مستخدمة الصواريخ.

كما أفاد الحزب، اليوم، التصدي لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، وفق "فرانس برس".

وقال إنه اشتبك مع قوات إسرائيلية تحاول التسلل إلى قرية رامية في جنوب لبنان، فيما أصيب جندي ثالث من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في الصراع المتفاقم بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، وفق "رويترز".

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