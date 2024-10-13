مجموعة أوزين كولكشن تدعو الضيوف للاحتفال بموسم الأعياد المقبل في أجواء من الأناقة والفخامة المتميزة

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) المالديف، أكتوبر 2024: تدعو مجموعة فنادق ومنتجعات أوزين كولكشن ضيوفها الكرام هذا العام للمشاركة في احتفالات الأعياد التي سيطغى عليها مزيج من الأناقة المتميزة والفخامة الآسرة، حيث تبقى كل لحظة من الموسم المقبل ذكرى جميلة حية في ذاكرة كلّ شخص. استمتعوا بالتقاليد الميلادية الدافئة برفقة العائلة والأصدقاء في أوزين لايف مادهو في جزر المالديف الخلابة، واستقبلوا العام الجديد ضمن أجواء راقية في أوزين ريزيرف بوليفوشي. كونوا على موعد مع تجربة حافلة بالبهجة والفخامة والتي تنتظركم خلالها ذكريات مميزة سترافقكم مدى الحياة.
ويكتسب عيد الميلاد نكهة خاصة هذا العام في أوزين لايف مادهو الذي يشكّل ملاذاً ساحراً للاحتفاء بهذه المناسبة الكبيرة، حيث تنتظر الضيوف عند وصولهم زينة فاتنة تعكس بهجة الأعياد ودفئها. إلى ذلك أعدّ الفندق مجموعة أنشطة مرحة تتناسب وأجواء الأعياد بدءاً من الحرف اليدوية المسلية التي تحفّز الإبداع ووصولاً إلى المحطات الترفيهية الممتعة التي تجذب العائلات بمختلف أفرادها. ويمكن للضيوف الاستمتاع بوليمة فخمة تتضمن أشهى الأطباق الموسمية المعدّة لتلبية كافة الأذواق في هذه الوجهة الراقية التي تجمع الأحبّاء وتعزّز الروابط بين الأفراد وتساعدهم على تكوين الذكريات الجميلة التي تبقى محفورة في ذاكرتهم لسنوات طويلة.
يُستكمل موسم الأعياد مع الاحتفالات بحلول السنة الجديدة المرتقبة في أوزين لايف مادهو حيث أعدّ المنتجع حفلة جليد ونيران مذهلة سيكون الضيوف على موعد خلالها مع سهرة من العمر. وسيحيي الحفلة المرتقبة فنانون سيقدّمون عروضاً مميزة سيتسنّى للضيوف الاستمتاع بها فيما يتذوقون مجموعة من أشهى الأطباق الفاخرة التي تأسر الحواس. وستقام الاحتفالات وسط المناظر الطبيعية الخلابة لجزر المالديف التي تشكّل لوحة رائعة بجمالها تليق بالاحتفالات الفخمة بحلول السنة الجديدة.
ويمكن للراغبين في إضفاء لمسة فريدة إلى تجربة الاحتفال بموسم الأعياد المشاركة في كرنفال الأناقة الذي ينظّمه أوزين ريزيرف بوليفوشي حيث سيجدون فيه كل ما يبهر الأنظار من زينة وأضواء ولمسات من الفخامة. وستتسنّى للضيوف طيلة موسم الأعياد المشاركة في سلسلة فعاليات مخصصة تحتفي بعيدي الميلاد ورأس السنة بأسلوب مبتكر وعلى طريقة الكرنفالات القديمة التي تتّسم بطابع سحري وأجواء من التسلية الغامرة. أما المحطة الأبرز في الاحتفالات المرتقبة فهي سهرة رأس السنة التي ستتيح للضيوف الاستمتاع بقائمة أطعمة رائعة وعروض حية ساحرة وسط أجواء تذكّرهم بروعة المسارح والكرنفالات الشهيرة حول العالم.
وستسهلّ الاحتفالات بحفل إضاءة الشجرة في 20 ديسمبر 2024 قبيل انطلاقة موسم الأعياد المبهج والذي يستمر حتى عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة. وسيتمّ تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المصممة خصيصاً للأطفال والراشدين ولكافة أفراد العائلة بحيث سيتاح لكل ضيف عيش لحظات لا تنتسى تزخر بالضحك والفرح.
وأصبحت مجموعة أوزين تُعرف باحتفالاتها الفخمة حيث تشكّل جزرها الخاصة الوجهة المثلى للضيوف من محبي السفر الذين يرغبون في التواصل واكتساب ذكريات ثمينة خلال عطلتهم. وفي هذا الإطار، يوفر كل من منتجعي أوزين لايف مادهو وأوزين ريزيرف بوليفوشي أماكن إقامة مناسبة للعائلات وتجارب مذاقية عالمية المستوى، وتكمّلها برامج العطل المخصصة مثل برنامجي ريزيرف وإندالجنس اللذين يضمنان لكافة الضيوف رحلة مريحة ويتيحان لهم الاستمتاع كلياً بعطلة الأعياد. يمكن للضيوف أن يبدأوا من الآن بالتخطيط لعطلة الأعياد المقبلة والاستفادة من عرضنا الاحتفالي الحصري الذي يشمل خصماً يصل إلى 25% على الحجوزات المباشرة
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