أسطورة كرة القدم البرازيلية السابقة رونالدينيو ينطلق في رحلة جديدة كشريك في فريقي غرينفيل ترايمف وحرية غرينفيل

(MENAFN
) انطلق أسطورة كرة القدم
البرازيلية السابقة رونالدينيو في رحلة جديدة كشريك في فريقي غرينفيل ترايمف وحرية غرينفيل, اللذين يتنافسان في الدرجة الثالثة من كرة القدم الأمريكية, تمثل هذه الخطوة لحظة محورية لهذه الأندية الأمريكية, خاصةً بالنظر إلى مكانة رونالدينيو كفائز سابق بجائزة الكرة الذهبية وشخصية مشهورة في عالم كرة القدم.
كما تأسست الفرق التي تتخذ من غرينفيل مقراً لها في عام 2018, وتشمل فريق الرجال "ترايمف" وفريق النساء "حرية", وكلاهما يشارك حاليًا في دوري USL League One مع طموحات للصعود إلى الدوري
الأمريكي لكرة القدم
(MLS), أعربت الأندية عن حماسها لمشاركة رونالدينيو, متوقعة أن يجذب وجوده اهتمامًا دوليًا ويعزز من رؤية كلا الفرقتين, أكد جو إروين, رئيس ترايمف وحرية, على الأثر الكبير الذي ستحققه مشاركة رونالدينيو, حيث قال: "نحن متحمسون لاستقبال رونالدينيو في عائلة ترايمف, إن تأثيره الذي لا مثيل له في الرياضة وإضافته إلى مجموعة مالكينا تمثل اتجاهًا واعدًا لنادينا, من المتوقع أن تعزز مشاركته من ملفنا الشخصي وتلهم لاعبينا وجماهيرنا والمجتمع بشكل عام".
كذلك أعرب رونالدينيو نفسه عن حماسه للمساهمة في تطوير كرة القدم, مع التركيز على أهمية تطوير الشباب والتفاعل مع المجتمع, وهو ما تعتمده الفرق من خلال أكاديمياتها, وعلق قائلاً: "إن الالتزام الذي تظهره ترايمف وحرية تجاه تنمية المواهب الشابة والمعايير التنافسية لفرقهم المحترفة أمر رائع, بالنسبة لي وللمجموعة, هذه فرصة لدعم تطور كرة القدم على جميع المستويات, مع كوننا جزءًا من مجتمع يقدّر الحضور الدولي والتنوع الثقافي, "بالإضافة إلى رونالدينيو, تشمل مجموعة الاستثمار شقيقه, روبرتو أسيش, الذي لعب سابقًا لصالح سبورتينغ وإستريلا دا أمادورا, وأبرز أسيش أهمية منطقة غرينفيل, مشيرًا إلى أن "قربها من أتلانتا—مدينة رئيسية لبطولة كأس العالم 2026—يضع هذه المنطقة في موقع حيوي لنمو الرياضة".
ومع دخول رونالدينيو في المعادلة, فإن فريقي ترايمف وحرية في وضع جيد لمستقبل مشرق حيث يسعيان لتعزيز مشهد كرة القدم في الولايات المتحدة وتطوير المواهب المحلية.
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