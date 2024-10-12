اليمن.. منظمات أممية تدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن موظفيها المحتجزين في صنعاء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 12 – 10 (كونا) -- دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ورؤساء عدد من المنظمات الأممية في اليمن اليوم السبت ميليشيا الحوثي للإفراج فورا عن عشرات الموظفين المحتجزين لديها منذ أشهر.
وأعرب بيان مشترك وقعه المبعوث الأممي ورؤساء ومدراء تنفيذيين لمنظمات أممية ودولية بارزة عن القلق البالغ إزاء "إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفا إلى النيابة الجزائية بينهم اثنان من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في عامي 2021 و 2023".
وقال البيان "ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا" مضيفا أن "توجيه اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل وهو الأمر الذي عانوا منه بالفعل".
وأشار إلى أن "هذا القرار يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفينا وأسرهم وسيعيق بشكل أكبر قدرتنا على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية الأمر الذي ينعكس سلبا على سلامتهم ووضعهم".
ولفت إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء يعملون عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.
وجدد البيان النداء العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع.
وأكد وجوب إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتخويف وسوء المعاملة والادعاءات الباطلة والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
وكانت ميليشيا الحوثي قد نفذت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين حملة اختطافات طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الأممية والدولية والمحلية ومكتب المبعوث الأممي فيما كان آخرون بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية باليمن معتقلون منذ عامي 2021 و 2023 ووجهت لهم اتهامات ب"التجسس" لصالح الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)
س ن ص / م م ج
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