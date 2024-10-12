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اليمن.. منظمات أممية تدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن موظفيها المحتجزين في صنعاء

10/12/2024 11:32:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 12 – 10 (كونا) -- دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ورؤساء عدد من المنظمات الأممية في اليمن اليوم السبت ميليشيا الحوثي للإفراج فورا عن عشرات الموظفين المحتجزين لديها منذ أشهر.
وأعرب بيان مشترك وقعه المبعوث الأممي ورؤساء ومدراء تنفيذيين لمنظمات أممية ودولية بارزة عن القلق البالغ إزاء "إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفا إلى النيابة الجزائية بينهم اثنان من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في عامي 2021 و 2023".
وقال البيان "ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا" مضيفا أن "توجيه اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل وهو الأمر الذي عانوا منه بالفعل".
وأشار إلى أن "هذا القرار يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفينا وأسرهم وسيعيق بشكل أكبر قدرتنا على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية الأمر الذي ينعكس سلبا على سلامتهم ووضعهم".
ولفت إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء يعملون عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.
وجدد البيان النداء العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع.
وأكد وجوب إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتخويف وسوء المعاملة والادعاءات الباطلة والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
وكانت ميليشيا الحوثي قد نفذت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين حملة اختطافات طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الأممية والدولية والمحلية ومكتب المبعوث الأممي فيما كان آخرون بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية باليمن معتقلون منذ عامي 2021 و 2023 ووجهت لهم اتهامات ب"التجسس" لصالح الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)

س ن ص / م م ج




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