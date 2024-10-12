جى بى كابيتال تستهدف التحول إلى بنك استثمار متكامل

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية إحدى شركات مجموعة جى بى كورب التحول إلى بنك استثمار متكامل خلال الفترة المقبلة، وفق ما قالته مصادر بالشركة لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر، أن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة الترويج وتغطية الاكتتابات فى إطار خطة التحول، وتترقب الشركة حاليًا الموافقة النهائية لبدء النشاط، ضمن خطة استكمال باقى الأنشطة.

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وفى فبراير من العام الجارى حصلت شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية، على رخصة مزاولة نشاط التصكيك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، برأسمال يبلغ 10 ملايين جنيه، فى إطار استراتيجية الشركة لتعزيز القدرة التمويلية للشركات التابعة للمجموعة المالية جى بى كابيتال، حيث تمتلك الشركة نسبة 99% من شركة جى بى كابيتال للتصكيك.

وتضم مظلة“جى بى كابيتال” للاستثمارات المالية نحو 9 شركات هى:“جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم”، و”درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية”، و”جى بى أوتو رنتال”، و”كابيتال للتوريق”، وشركة كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و”جى بى كابيتال للتصكيك”، بالإضافة إلى مساهمات فى كل من ((بداية للتمويل العقاري))، و((إم إن تى حالا)) و((كاف لتامينات الحياة – تكافل)).