جى بى كابيتال تستهدف التحول إلى بنك استثمار متكامل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية إحدى شركات مجموعة جى بى كورب التحول إلى بنك استثمار متكامل خلال الفترة المقبلة، وفق ما قالته مصادر بالشركة لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر، أن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة الترويج وتغطية الاكتتابات فى إطار خطة التحول، وتترقب الشركة حاليًا الموافقة النهائية لبدء النشاط، ضمن خطة استكمال باقى الأنشطة.
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وفى فبراير من العام الجارى حصلت شركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية، على رخصة مزاولة نشاط التصكيك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، برأسمال يبلغ 10 ملايين جنيه، فى إطار استراتيجية الشركة لتعزيز القدرة التمويلية للشركات التابعة للمجموعة المالية جى بى كابيتال، حيث تمتلك الشركة نسبة 99% من شركة جى بى كابيتال للتصكيك.
وتضم مظلة“جى بى كابيتال” للاستثمارات المالية نحو 9 شركات هى:“جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم”، و”درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية”، و”جى بى أوتو رنتال”، و”كابيتال للتوريق”، وشركة كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و”جى بى كابيتال للتصكيك”، بالإضافة إلى مساهمات فى كل من ((بداية للتمويل العقاري))، و((إم إن تى حالا)) و((كاف لتامينات الحياة – تكافل)).
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