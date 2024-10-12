((بوينـغ)) تسرح 10% مـــن قـوتـهـا الـعـامـلـة عـالـمـيا وتؤجل تسليم ((777 إكس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬أورتبرغ‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭ ‬تتوقع‭ ‬خسائر‭ ‬جديدة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬الصناعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬وسط‭ ‬إضراب‭ ‬استمر‭ ‬شهراً‭ ‬ويؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬مالية‭ ‬الشركة‭.‬

وقال،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الموظفين،‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭ ‬إعادة‭ ‬ضبط‭ ‬مستويات‭ ‬قوتها‭ ‬العاملة‭ ‬‮«‬لتتوافق‭ ‬مع‭ ‬واقعنا‭ ‬المالي‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أدى‭ ‬إضراب‭ ‬لنحو‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬إنتاج‭ ‬طائرات‭ ‬‮«‬737‭ ‬ماكس‮»‬‭ ‬و‮«‬767‮»‬‭ ‬و‮«‬777‮»‬‭.‬