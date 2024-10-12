((بوينـغ)) تسرح 10% مـــن قـوتـهـا الـعـامـلـة عـالـمـيا وتؤجل تسليم ((777 إكس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن كيلي أورتبرغ الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، أمس، أن الشركة تعتزم تسريح 17 ألف موظف، أو ما يعادل 10 بالمائة من قوتها العاملة عالمياً، وتأجيل تسليم أول طائراتها من طراز «777إكس» مدة عام.
وأوضح أورتبرغ أن «بوينغ» تتوقع خسائر جديدة كبيرة في أنشطة الصناعات الدفاعية التابعة لها وسط إضراب استمر شهراً ويؤثر سلباً في مالية الشركة.
وقال، في رسالة إلى الموظفين، إنه يتعين على «بوينغ» إعادة ضبط مستويات قوتها العاملة «لتتوافق مع واقعنا المالي»، بعد أن أدى إضراب لنحو 30 ألف عامل بمنطقة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى توقف إنتاج طائرات «737 ماكس» و«767» و«777».
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