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اجتماع فريق العمل التابع للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص

10/12/2024 7:13:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأول‭ ‬بحضور‭ ‬كافة‭ ‬أعضائه‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬التعريف‭ ‬بمهام‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الخطة‭ ‬السنوية‭ ‬بالتشاور‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬وعمل‭ ‬الجداول‭ ‬الزمنية‭ ‬والموارد‭ ‬المطلوبة،‭ ‬ورصد‭ ‬جهود‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬الداعمة‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وجمع‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬وإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬الدورية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قياس‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬للأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬والأطراف‭ ‬المعنية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬مهام‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬فريق‭ ‬العمل،‭ ‬ومناقشة‭ ‬مقترح‭ ‬الإطار‭ ‬الموحد‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وآليات‭ ‬تطوير‭ ‬منصة‭ ‬المستشار‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬للتحديات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والتقارير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للمهارات،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المهارات‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المهارات‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬لاستكشاف‭ ‬المسارات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الحرفية‭.‬

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