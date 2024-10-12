اجتماع فريق العمل التابع للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد فريق العمل التابع للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص بوزارة شؤون الشباب اجتماعه الأول بحضور كافة أعضائه.
في بداية الاجتماع تم التعريف بمهام فريق العمل الذي يهدف إلى وضع الخطة السنوية بالتشاور مع أعضاء لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص وعمل الجداول الزمنية والموارد المطلوبة، ورصد جهود القطاعين العام والخاص الداعمة لتمكين الشباب وجمع البيانات والمعلومات وإعداد التقارير الدورية، بالإضافة إلى قياس مؤشرات الأداء للأهداف الاستراتيجية لتمكين الشباب في القطاعين العام والخاص والتنسيق والتواصل مع الجهات والأطراف المعنية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مهام ومسؤوليات فريق العمل، ومناقشة مقترح الإطار الموحد لتمكين الشباب، وآليات تطوير منصة المستشار بهدف خلق المزيد من الفرص أمام الشباب لوضع الحلول للتحديات، بالإضافة إلى الاطلاع على قاعدة بيانات تمكين الشباب والتقارير الدولية ذات الأولوية.
كما تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون مع المنظمة العالمية للمهارات، والتي تعتبر من المنظمات الدولية العريقة في مجال رفع مستوى المهارات لدى الشباب وتسليط الضوء على أهمية المهارات وتحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الشباب لاستكشاف المسارات المهنية في المجالات الحرفية.
كلمات دالة
MENAFN12102024000055011008ID1108773004
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.