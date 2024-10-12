فصائل عراقية تهاجم أهدافاً في إيلات والجولان السوري المحتل بالمسيّرات

MENAFN - Palestine News ) بغداد /PNN / نفّذت فصائل عراقية مساء امس السبت، عمليتين ضدّ هدفين تابعين للاحتلال الإسرائيلي في أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وللمرة الثالثة السبت، هاجمت المقاومة هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل، عبر الطيران المسيّر أيضاً.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ هاتين العمليتين تأتيان استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً للبنان وفلسطين، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدةً بالاستمرار في "دك معاقل الأعداء".

إضافةً إلى ذلك، نشرت المقاومة مشاهد عن إطلاقها مسيّرات في اتجاه هدف حيوي في الجولان السوري المحتل.

وسبق أن نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق عمليتين ضدّ هدفين حيويين تابعين للاحتلال في الجولان بالمسيّرات، صباح السبت، نصرةً لفلسطين ولبنان.