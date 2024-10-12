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فوائد تناول كوب عصير برتقال

10/12/2024 2:33:56 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. تعزيز جهاز المناعة
وفقًا لدراسة نشرتها الدورية الأميركية للتغذية السريرية، يمكن أن يوفر تناول كوب من عصير البرتقال الطازج كل صباح جرعة سخية من فيتامين C، الذي يمكن أن يحافظ على قوة جهاز المناعة ويمنع من الإصابة بالعدوى بنزلات البرد أو الإنفلونزا، على سبيل المثال.
2. تحسين صحة القلب
يرتبط استهلاك عصير البرتقال بتحسن ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الحميد، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب، وفقًا لمراجعة علمية نشرت في دورية الغذاء والوظيفة.
3. مكافحة الجفاف
يحتوي كوب من عصير البرتقال على 88% من الماء، مما يمكن أن يبقي الجسم رطبًا. كما يحتوي على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تغذي الجسم والدماغ.
4. صحة الجهاز الهضمي
يحتوي عصير البرتقال على ألياف غذائية (خاصة إذا تم اختيار أصناف لبية)، مما يساعد في الهضم ويعزز صحة الأمعاء.
5. منح طاقة فورية
وفقاً لدراسة نشرتها الدورية الأميركية للتغذية السريرية، فإن عصير البرتقال يمكن أن يحسن مستويات السكر، مما يعطي الجسم طاقة فورية. كما أن عصير البرتقال غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وهي مصادر سريعة للطاقة.
6. تحسين الصحة الإدراكية
أظهرت الدراسات أن عصير البرتقال إضافة مفيدة لتحسين الصحة الإدراكية. يبدو أن البالغين الذين يستهلكون عصير البرتقال بانتظام لديهم وظائف إدراكية أفضل مثل الذاكرة الحادة والمفردات الممتازة والاستجابات السريعة.

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