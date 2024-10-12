فوائد تناول كوب عصير برتقال

(MENAFN
- Al Watan)
1. تعزيز جهاز المناعة
وفقًا لدراسة نشرتها الدورية الأميركية للتغذية السريرية، يمكن أن يوفر تناول كوب من عصير البرتقال الطازج كل صباح جرعة سخية من فيتامين C، الذي يمكن أن يحافظ على قوة جهاز المناعة ويمنع من الإصابة بالعدوى بنزلات البرد أو الإنفلونزا، على سبيل المثال.
2. تحسين صحة القلب
يرتبط استهلاك عصير البرتقال بتحسن ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الحميد، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب، وفقًا لمراجعة علمية نشرت في دورية الغذاء والوظيفة.
3. مكافحة الجفاف
يحتوي كوب من عصير البرتقال على 88% من الماء، مما يمكن أن يبقي الجسم رطبًا. كما يحتوي على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تغذي الجسم والدماغ.
4. صحة الجهاز الهضمي
يحتوي عصير البرتقال على ألياف غذائية (خاصة إذا تم اختيار أصناف لبية)، مما يساعد في الهضم ويعزز صحة الأمعاء.
5. منح طاقة فورية
وفقاً لدراسة نشرتها الدورية الأميركية للتغذية السريرية، فإن عصير البرتقال يمكن أن يحسن مستويات السكر، مما يعطي الجسم طاقة فورية. كما أن عصير البرتقال غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وهي مصادر سريعة للطاقة.
6. تحسين الصحة الإدراكية
أظهرت الدراسات أن عصير البرتقال إضافة مفيدة لتحسين الصحة الإدراكية. يبدو أن البالغين الذين يستهلكون عصير البرتقال بانتظام لديهم وظائف إدراكية أفضل مثل الذاكرة الحادة والمفردات الممتازة والاستجابات السريعة.
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