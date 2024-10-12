فيتش وموديز تخفضان التوقعات لفرنسا وبلجيكا بسبب المخاوف السياسية والمالية

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت وكالات التصنيف الائتماني في الآونة الأخيرة من توقعاتها لاقتصادين رئيسيين في أوروبا الغربية، فرنسا وبلجيكا، وذلك نتيجة للمعوقات السياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسة المالية.

وقامت وكالة فيتش بتغيير توقعاتها لفرنسا من“مستقرة” إلى“سلبية”، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه في محاولة تقليص الدين المتزايد للبلاد – وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم السبت.

موضوعاتبيكر هيوز: ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الصين تؤكد استمرار الخلافات مع الاتحاد الأوروبي حول رسوم السيارات الكهربائية تفكيك“جوجل”..كيف يمكن أن يعيد تشكيل صناعة التكنولوجيا؟

وقالت فيتش في بيانها:“نتوقع الآن أن يتسع العجز المالي، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي ليصل إلى 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028”.

وأضافت أن الحكومة الجديدة الوسطية-اليمينية، بقيادة بارنييه، تفتقر إلى الأغلبية المطلقة في برلمان منقسم، مما سيجعلها تعتمد على الموافقة الضمنية من اليمين المتطرف لتمرير التشريعات.

وفي الوقت نفسه، خفضت وكالة موديز التوقعات الائتمانية لبلجيكا، موضحة أن“القرار بتغيير التوقعات إلى سلبية من مستقرة يعكس خطر عدم قدرة الحكومة القادمة على تنفيذ تدابير من شأنها استقرار عبء الدين الحكومي”.

وقد واجهت بلجيكا حالة من الجمود السياسي على مختلف مستويات الحكومة بعد الانتخابات الفيدرالية والإقليمية في يونيو، مما زاد من تعقيد النمو الاقتصادي الضعيف وسوق العمل المتوقف.

وتأتي قرارات وكالات التصنيف في وقت تتوقع فيه البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو الأسبوع المقبل، وسط مخاوف متزايدة بشأن آفاق الاقتصاد الأوروبي، بما في ذلك الانخفاض الحاد في التضخم الشهر الماضي والنمو الأبطأ من المتوقع في أسواق رئيسية مثل ألمانيا.

وكشف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة في برلين تتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد للسنة الثانية على التوالي، بنسبة حوالي 0.2% بعد توقعات سابقة بنمو قدره 0.3%.