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الاحتلال يطلق الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في مخيم العروب

10/12/2024 2:20:13 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، بأن أضرار لحقت بمنازل المواطنين عقب إطلاق كثيف للرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال تجاه منازلهم المحاذية للشارع الرئيسي على مدخل مخيم العروب، ولم يبلغ عن إصابات.

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