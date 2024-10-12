الاحتلال يطلق الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في مخيم العروب
التاريخ
10/12/2024 2:20:13 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان، بأن أضرار لحقت بمنازل المواطنين عقب إطلاق كثيف للرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال تجاه منازلهم المحاذية للشارع الرئيسي على مدخل مخيم العروب، ولم يبلغ عن إصابات.
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