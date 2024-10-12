أردوغان: إبادة غزة أخذت مكانها بصفحات العار بتاريخ الإنسانية

MENAFN - Palestine News ) أنقرة / PNN- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة تحدث على مرأى الجميع، وأخذت مكانها في صفحات العار بتاريخ الإنسانية.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بالطائرة خلال عودته إلى تركيا عقب زيارته إلى صربيا، الجمعة.

وأضاف أردوغان:" إسرائيل لا تستهدف الاستقرار في فلسطين ولبنان فقط وتعمل لكي تؤثر النار المشتعلة هناك على المنطقة".

وذكر أن "الإبادة الجماعية في غزة تحدث على مرأى الجميع وأخذت مكانها في صفحات العار بتاريخ الإنسانية".

وأردف الرئيس التركي: "هذا العار يلطخ جباه داعمي منظمة الصهيونية الإرهابية المعروفة اليوم باسم إسرائيل وسيطاردهم على مدى أجيال".

وتابع أردوغان: لا يمكننا تجاهل العدوان الإسرائيلي ونراقب الوضع عبر استخباراتنا فيما يخص الخطوات التي اتخذتها وقد تتخذها إسرائيل تجاه تركيا".

وأكد أن "أحلام نتنياهو وعصابته ستنقلب كابوسا وستصبح فلسطين حرة وتبقى لبنان حرة".