دبلوماسية أمريكية مستقيلة: دعم إسرائيل وصمة عار ستطارد واشنطن لأجيال

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- قالت الدبلوماسية الأمريكية هالة راريت، التي استقالت من عملها في وزارة الخارجية، إن الدعم الأمريكي لإسرائيل سيظل وصمة عار على جبين الولايات المتحدة لأجيال.

راريت التي كانت تعمل متحدثة باسم الوزارة باللغة العربية، استقالت من عملها في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها في غزة.

وفي حديث للأناضول، أعربت راريت عن استيائها من السمعة السيئة التي لحقت ببلادها جراء دعمها المطلق لإسرائيل.

وقالت: "إنه لأمر مدمر بالنسبة لي، ليس فقط كدبلوماسية أمريكية، إنما كمواطنة أمريكية أيضا، أن يُنظر إلى بلدي، ليس في العالم العربي فحسب، بل في معظم أنحاء العالم، على أنه بلد قتلة الأطفال".

وأكدت أنها بذلت جهودا لتغيير سياسة الإدارة الأمريكية بشأن غزة قبل استقالتها، إلا أنها واجهت معارضة شديدة.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية أعربت عن دعمها لإسرائيل عقب 7 أكتوبر، وأردفت: "لا يمكن الادعاء أن هذه حرب ضد حماس وتجاهل نحو مليوني شخص مدني في غزة".

وأعربت عن اعتقادها أن هناك عدد كبير من الناس لا يدعمون السياسة الأمريكية في غزة، "لكنهم يفضلون الصمت بسبب مخاوف على صعيد العمل وأسباب مالية".

وأكدت أنه "لولا الأسلحة الأمريكية لما تمكنت إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة".

وردا على سؤال فيما إذا كان الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على علم بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقوانين الأمريكية، بجرائمها في غزة، أعربت راريت عن ثقتها في "أنهما على علم تام، وهو ما أكدته تقارير عديدة".