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الصفدي: لن تتوقف إسرائيل عن جرائمها ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه

10/12/2024 8:09:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان / PNN- قال وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، السبت، إن إسرائيل لن تتوقف عن جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية ولبنان "ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين".

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، كتب فيه: "لن تتوقف إسرائيل عن جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين".

واستدرك "لم يكن بوسعهم شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الحصانة التي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم بها، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم".

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