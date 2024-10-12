أبو ردينة: على أمريكا وقف الدعم عن إسرائيل وإجبارها على وقف الحرب

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- قال الناطق الرسمي باسم رئاسة فلسطين نبيل أبو ردينة، إنه على الإدارة الأمريكية "إجبار تل أبيب على وقف عدوانها" والامتثال لقرارات الشرعية الدولية "ووقف الدعم عنها"، وسط تواصل عدوان بري يشنه الجيش الإسرائيلي على شمال قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

وفي تصريح السبت، نقلته الوكالة الرسمية، قال أبو ردينة "إن المطلوب من الإدارة الأمريكية إجبار الاحتلال الإسرائيلي حليفها الاستراتيجي على وقف عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية".

وأضاف "على واشنطن وقف دعم إسرائيل للاستمرار في جرائمها الوحشية، التي أشعلت المنطقة وتقودها إلى الانفجار الشامل الذي لن يتحمل نتائجه أحد".

وحمّل أبو ردينة "أمريكا مسؤولية حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها ما تقوم به قوات الاحتلال من حصار كامل لشمال قطاع غزة، وعزله".

وأكد على

"أن الدعم المتواصل من الإدارة الأمريكية، سياسيًّا وماليًّا وعسكريًّا، للاحتلال، جعله يستمر في عدوانه ضد شعبنا وأرضنا، ويتحدى جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، معتمدا على الدعم الأميركي المنحاز".

وشدد أبو ردينة على أن "الحل الوحيد لجميع مشاكل المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية".

من جانبها دعت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في بيان، إلى "تحرك أممي واسع لوقف الظلم المفروض على فلسطين وشعبها، ولإنقاذ شمال القطاع وراء تسارع وتيرة الإبادة الإسرائيلية بحق أهله".

وعبرت اللجنة المركزية عن "رفضها المطلق للعجز العالمي الذي تواجه به حرب الإبادة المفروضة على شعب فلسطين في كل مكان، ليكون شمال قطاع غزة أحد أحدث فصولها".

واعتبرت أن ما يجري يعبر عن "فشل دولي واضح في صد العدوان، ودليل قاطع على إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على استمرارها في توفير الدعم لدولة الاحتلال".

كما شددت على "ضرورة تنفيذ القرارات الأممية، بما فيها تلك الصادرة عن الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية".