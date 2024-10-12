مباحثات مصرية قطرية بشأن الأوضاع في غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN- قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحثا فيه الأوضاع في غزة والتطورات في لبنان.

وقد تناول الاتصال الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إلى القطاع، فضلا عن استعراض الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال استضافة وفدي حركتي فتح و"حماس" بالقاهرة لبحث الأوضاع في قطاع غزة وسبل إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية في هذا الظرف الدقيق والمنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية.

كما تناول الجانبان- وفق بيان الخارجية المصرية- الأوضاع الخطيرة في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث شددا على الأهمية البالغة لوقف إطلاق النار وتمكين ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية كافة، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وتنفيذ القرار الأممي الذي يسمح بنشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان، بالإضافة إلى أهمية استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس للبلاد بتوافق لبناني وبملكية لبنانية خالصة.

وبحث الوزير عبد العاطي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواصلة نقل المساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية إلى الشعب اللبناني، في ظل الظروف العصيبة الناتجة عن نزوح أكثر من مليون لبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

واتفق الوزيران على ضرورة الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، فضلا عن ضرورة التزام الجيش الإسرائيلي بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل.