مباحثات مصرية قطرية بشأن الأوضاع في غزة ولبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة / PNN- قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحثا فيه الأوضاع في غزة والتطورات في لبنان.
وقد تناول الاتصال الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إلى القطاع، فضلا عن استعراض الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال استضافة وفدي حركتي فتح و"حماس" بالقاهرة لبحث الأوضاع في قطاع غزة وسبل إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية في هذا الظرف الدقيق والمنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية.
كما تناول الجانبان- وفق بيان الخارجية المصرية- الأوضاع الخطيرة في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث شددا على الأهمية البالغة لوقف إطلاق النار وتمكين ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية كافة، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وتنفيذ القرار الأممي الذي يسمح بنشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان، بالإضافة إلى أهمية استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس للبلاد بتوافق لبناني وبملكية لبنانية خالصة.
وبحث الوزير عبد العاطي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواصلة نقل المساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية إلى الشعب اللبناني، في ظل الظروف العصيبة الناتجة عن نزوح أكثر من مليون لبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
واتفق الوزيران على ضرورة الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، فضلا عن ضرورة التزام الجيش الإسرائيلي بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل.
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