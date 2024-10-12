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الرئيس الفرنسي يجدد دعوته لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

10/12/2024 4:17:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قبرص / PNN-
جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل وخاصة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء الصراع الدائر هناك.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي، عقد في قبرص، في ختام قمة (ميد9) التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، أمس، "هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل، بل دعوة لوقف أي زعزعة للاستقرار في هذا الجزء من العالم".

وقال الرئيس الفرنسي، "أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وفي لبنان... وذلك لتجنب التوسع الإقليمي للصراع".

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