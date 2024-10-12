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عقوبات أمريكية جديدة على إيران بسبب الهجوم الصاروخي على إسرائيل

10/12/2024 3:09:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN- أعلنت الحكومة الأمريكية امس
الجمعة عن عقوبات جديدة ضد إيران ردا على هجومها الصاروخي على إسرائيل في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإجراءات تستهدف تعطيل“تدفق الايرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل برنامجه النووي وتطوير الصواريخ، ودعم الوكلاء والشركاء الإرهابيين، وإدامة الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وقال بلينكن إن العقوبات تستهدف“ستة كيانات تعمل في تجارة النفط الإيراني وحدد ست سفن كملكيات مجمدة”.

في غضون ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على“عشرة كيانات وحددت 17 سفينة كممتلكات مجمدة لتورطها في شحنات من المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية لدعم الكيانات التي تصنفها الولايات المتحدة (كمنظمات إرهابية)، ومن بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية أو شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة”.

وقال بلينكن إن وزارة الخزانة تعمل أيضا على فرض عقوبات“ضد أي شخص عازم على العمل في قطاعي البترول أو البتروكيماويات بالاقتصاد الإيراني”.

وأضاف“طالما تكرس إيران عائدات الطاقة لديها لتمويل هجمات على حلفائنا ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتواصل أعمالها الأخرى المزعزعة للاستقرار، سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لدينا لمحاسبتها”.

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