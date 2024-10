اقتصاد الكويت وعودة للنمو في العام 2025

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الكويتي توسعاً ونمواً بنسبة 2.8% في العام المقبل، مع توقعات بالتراجع عن التخفيض في انتاج النفط الناجم عن اتفاقية في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لصالح أسعار السلع. حيث إن هذه المعلومات هي جزء من تقرير لصندوق النقد الدولي حول اقتصاد دولة الكويت.

يؤثر التخفيض في انتاج النفط على اقتصاد الكويت الذي من المتوقع أن يشهد ركوداً في العام 2024، مع انكماش بنسبة 3.2% في الناتج المحلي الاجمالي. وتجدر الإشارة إلى أن الانتعاش الاقتصادي قد توقف في العام الماضي وانخفض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% متأثراً كذلك بانخفاض النشاطات النفطية. ففقط في قطاع النفط بلغ التباطؤ نسبة 4.3% في العام 2023. كذلك في القطاع غير النفطي الذي شهد انخفاضاً بنسبة 1% بسبب انخفاض عمليات تكرير النفط.

كما يؤكد الصندوق بأن التضخم يشهد انخفاضاً في الكويت. حيث إن المؤشر الرئيسي للتضخم في البلاد وقف عند 3.6% في العام 2023، مما انعكس عنه ارتفاع طفيف في أسعار المواد الأساسية والأغذية. وفي الآونة الأخيرة، انخفض التضخم إلى 2.4٪ بالمعدل السنوي بسبب قطاعي الإسكان والنقل. ولا يزال موقف الكويت الخارجي قويا، فوفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ فائض الحساب الجاري نسبة 31.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 على الرغم من انخفاض الفائض التجاري بسبب انخفاض أسعار النفط.

فرصة سانحة

كما يؤكد الصندوق الدولي بأن الكويت لديها حالياً فرصة سانحة لتنفيذ اصلاحات مالية وهيكلية ضرورية، مشيراً إلى سيناريو سياسي موات. كما يذكر صندوق النقد في نفس الوقت بأن الاقتصاد معرض بشكل كبير إلى أخطار عالمية بسبب اعتماده على النفط وأسعاره وعلى أداء الاقتصاد العالمي والنزاعات الاقليمية.

