اقتصاد الكويت وعودة للنمو في العام 2025

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الكويتي توسعاً ونمواً بنسبة 2.8% في العام المقبل، مع توقعات بالتراجع عن التخفيض في انتاج النفط الناجم عن اتفاقية في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لصالح أسعار السلع. حيث إن هذه المعلومات هي جزء من تقرير لصندوق النقد الدولي حول اقتصاد دولة الكويت.

يؤثر التخفيض في انتاج النفط على اقتصاد الكويت الذي من المتوقع أن يشهد ركوداً في العام 2024، مع انكماش بنسبة 3.2% في الناتج المحلي الاجمالي. وتجدر الإشارة إلى أن الانتعاش الاقتصادي قد توقف في العام الماضي وانخفض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% متأثراً كذلك بانخفاض النشاطات النفطية. ففقط في قطاع النفط بلغ التباطؤ نسبة 4.3% في العام 2023. كذلك في القطاع غير النفطي الذي شهد انخفاضاً بنسبة 1% بسبب انخفاض عمليات تكرير النفط.

كما يؤكد الصندوق بأن التضخم يشهد انخفاضاً في الكويت. حيث إن المؤشر الرئيسي للتضخم في البلاد وقف عند 3.6% في العام 2023، مما انعكس عنه ارتفاع طفيف في أسعار المواد الأساسية والأغذية. وفي الآونة الأخيرة، انخفض التضخم إلى 2.4٪ بالمعدل السنوي بسبب قطاعي الإسكان والنقل. ولا يزال موقف الكويت الخارجي قويا، فوفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ فائض الحساب الجاري نسبة 31.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 على الرغم من انخفاض الفائض التجاري بسبب انخفاض أسعار النفط.

فرصة سانحة

كما يؤكد الصندوق الدولي بأن الكويت لديها حالياً فرصة سانحة لتنفيذ اصلاحات مالية وهيكلية ضرورية، مشيراً إلى سيناريو سياسي موات. كما يذكر صندوق النقد في نفس الوقت بأن الاقتصاد معرض بشكل كبير إلى أخطار عالمية بسبب اعتماده على النفط وأسعاره وعلى أداء الاقتصاد العالمي والنزاعات الاقليمية.

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©Yasser Al-Zayyat/AFP

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