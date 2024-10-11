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الشورى يرفع لواء الاستقرارفخرو والفاضل نائبين للرئيس.. واستمرار رؤساء اللجان

10/11/2024 7:14:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

يواصل‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عاداته‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬لواء‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬لجانه‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة‭ ‬وغير‭ ‬الدائمة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬نائبا‭ ‬أول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬ود‭. ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬نائبا‭ ‬ثانيا‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬واللذين‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬تزكيتهما‭ ‬للمنصبين‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الإجرائية‭ ‬غدا‭ ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬عقب‭ ‬الجلسة‭ ‬المشتركة‭ ‬لافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭.‬

وعلمت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬انتخابات‭ ‬اللجان‭ ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬سوف‭ ‬تشهد‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية،‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة‭ ‬الخدمات،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭.‬

وأشار‭ ‬عادل‭ ‬المعاودة‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬توافق‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬لرئاسة‭ ‬اللجنة‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬اللجان‭ ‬غير‭ ‬الدائمة‭ ‬فقد‭ ‬تواصلت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الخزاعي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توافقا‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬الرئيس،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬ينوي‭ ‬إعادة‭ ‬الترشح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬فيما‭ ‬تتجه‭ ‬لجنتا‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬للتوافق‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنتين‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬متصل،‭ ‬ستشهد‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ (‬الإجرائية‭) ‬تلاوة‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬38‭) ‬لسنة‭ ‬2024م‭ ‬بدعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬الى‭ ‬الانعقاد‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬وأداء‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬خليفة‭ ‬السادة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعيينه‭ ‬عضوًا‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلفًا‭ ‬للعضو‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬جمشير‭. ‬

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