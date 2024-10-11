الشورى يرفع لواء الاستقرارفخرو والفاضل نائبين للرئيس.. واستمرار رؤساء اللجان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
يواصل مجلس الشورى عاداته في رفع لواء الاستقرار في تشكيل لجانه النوعية الدائمة وغير الدائمة، وكذلك الاستقرار على استمرار كل من جمال فخرو نائبا أول لرئيس المجلس ود. جهاد الفاضل نائبا ثانيا لرئيس المجلس، واللذين سيتم إعلان تزكيتهما للمنصبين خلال الجلسة الإجرائية غدا التي ستجري عقب الجلسة المشتركة لافتتاح دور الانعقاد.
وعلمت «أخبار الخليج» أن انتخابات اللجان التي ستجري يوم الأحد القادم الموافق 20 أكتوبر الجاري، سوف تشهد التوافق على استمرار دلال الزايد رئيساً للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الدكتور علي الرميحي رئيساً للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، خالد المسقطي رئيساً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الدكتورة ابتسام الدلال رئيساً للجنة الخدمات، الدكتور محمد علي حسن رئيساً للجنة المرافق العامة والبيئة.
وأشار عادل المعاودة عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى وجود توافق بين الأعضاء على اختيار دلال الزايد لرئاسة اللجنة.
وعلى صعيد اللجان غير الدائمة فقد تواصلت «أخبار الخليج» مع الدكتور محمد الخزاعي رئيس لجنة حقوق الإنسان الذي أوضح أن هناك توافقا بين الأعضاء على اختيار الرئيس، مضيفاً أنه ينوي إعادة الترشح لمنصب رئيس اللجنة، فيما تتجه لجنتا المرأة والطفل وشؤون الشباب للتوافق على رئاسة اللجنتين خلال الأيام المقبلة.
وعلى صعيد متصل، ستشهد الجلسة الأولى (الإجرائية) تلاوة الأمر الملكي رقم (38) لسنة 2024م بدعوة مجلسي الشورى والنواب الى الانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس، وأداء اليمين الدستورية من قبل الدكتور أنور خليفة السادة عضو مجلس الشورى وذلك بعد تعيينه عضوًا بمجلس الشورى خلفًا للعضو عبدالرحمن محمد جمشير.
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