لبنان يطالب بوقف فوري لإطلاق النار غداة غارات إسرائيلية مدمّرة على بيروت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬طالب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬أمس‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بقرار‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬‮«‬فوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬دخلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مفتوحة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬وغداة‭ ‬غارتين‭ ‬عنيفتين‭ ‬طالتا‭ ‬وسط‭ ‬بيروت‭ ‬واستهدفتا‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬وفيق‭ ‬صفا‭. ‬

وقال‭ ‬ميقاتي‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬حكومته‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرّر‭ ‬‮«‬الطلب‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬ندعوه‭ ‬فيه‭ ‬الى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬لوقف‭ ‬تام‭ ‬وفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وشدّد‭ ‬على‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭... ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بشقّه‭ ‬المتعلق‭ ‬بنشر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضوره‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬صالحا‮»‬،‭ ‬و«حزب‭ ‬الله‭ ‬موافق‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬

وأرسى‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬وقفا‭ ‬للأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬مدمّرة‭ ‬خاضاها‭ ‬صيف‭ ‬2006‭. ‬وينصّ‭ ‬القرار‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬وتعزيز‭ ‬انتشار‭ ‬قوة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وحصر‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬بالجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬والقوات‭ ‬الدولية‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬لبناني‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أبلغ‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬زعيمه‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬بغارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وكان‭ ‬الحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬يربط‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬يتواصل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬القطاع‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬بأنّ‭ ‬الغارتين‭ ‬اللتين‭ ‬نفّذتهما‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬بيروت‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬استهدفتا‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬وفيق‭ ‬صفا‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬وفيق‭ ‬صفا‭ ‬يعني‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬استهداف‭ ‬سياسيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحزب‭. ‬

وتسبّبت‭ ‬الغارتان‭ ‬الجويتان‭ ‬الإسرائيليتان‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬البسطة‭ ‬والنويري،‭ ‬وهما‭ ‬حيّان‭ ‬سكنيان‭ ‬مكتظّان‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬بمقتل‭ ‬22‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬117‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

ولم‭ ‬تعلّق‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولا‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬صفا‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بنفوذ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ويرأس‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬الاتصال‭ ‬والتنسيق‮»‬‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وقام‭ ‬القيادي‭ ‬الخاضع‭ ‬لعقوبات‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بتنسيق‭ ‬عمليات‭ ‬عدّة‭ ‬سابقا‭ ‬لتبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأصيب‭ ‬ابنه‭ ‬في‭ ‬انفجارات‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬والتي‭ ‬نُسبت‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر‭. ‬

في‭ ‬الصباح،‭ ‬كان‭ ‬سكان‭ ‬البسطة‭ ‬يتفقّدون‭ ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬منطقتهم،‭ ‬فيما‭ ‬الدموع‭ ‬تغطّي‭ ‬بعض‭ ‬الوجوه‭. ‬

وقال‭ ‬بلال‭ ‬عثمان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬واقفا‭ ‬وسط‭ ‬الركام،‭ ‬‮«‬عائلات‭ ‬كثيرة‭ ‬تعيش‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬وتساءل‭ ‬‮«‬لماذا‭ ‬استهدفوا‮»‬‭ ‬المنطقة؟،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يقولوا‭ ‬لنا‭ ‬إنّه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬البلاد؟‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬كثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وبنيته‭ ‬العسكرية‭ ‬والقيادية،‭ ‬وقتلت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ومنع‭ ‬اندلاع‭ ‬نزاع‭ ‬أوسع،‭ ‬مؤكدا‭ ‬دعم‭ ‬واشنطن‭ ‬لجهود‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬لفرض‭ ‬نفسها‭ ‬بمواجهة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.‬