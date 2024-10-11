منظمة ((نيهون هيدانكيو)) اليابانية المناهضة للأسلحة النووية تفوز بنوبل للسلام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوسلو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬منحت‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬نيهون‭ ‬هيدانكيو‮»‬‭ ‬اليابانية‭ ‬المناهضة‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬ناجين‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الذري‭ ‬على‭ ‬هيروشيما‭ ‬وناغازاكي‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تهدد‭ ‬دول‭ ‬بكسر‭ ‬هذا‭ ‬المحظور‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬النرويجية‭ ‬يورغن‭ ‬واتني‭ ‬فريدنيس‭ ‬لدى‭ ‬إعلانه‭ ‬اسم‭ ‬الفائز،‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬اختارت‭ ‬تكريم‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬لجهودها‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عالم‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬ولإثباتها،‭ ‬عبر‭ ‬شهادات،‭ ‬أن‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تستخدم‭ ‬مجددا‭ ‬بتاتا‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المحظورات‭ ‬النووية‭. ‬نتحمل‭ ‬جميعا‭ ‬مسؤولية،‭ ‬خصوصا‭ ‬الدول‭ ‬المسلّحة‭ ‬نوويا‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار‭ ‬فيما‭ ‬أثارت‭ ‬موسكو‭ ‬التهديد‭ ‬النووي‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬مسعاها‭ ‬لدفع‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬تسليم‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الغربيين،‭ ‬يأتي‭ ‬التهديد‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية،‭ ‬ومن‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬تريد‭ ‬امتلاك‭ ‬‮«‬القنبلة‭ ‬النووية‮»‬،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تنفيه‭ ‬طهران‭. ‬

الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬قد‭ ‬تستخدم‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬كثيف‮»‬‭ ‬لطائرات‭ ‬أو‭ ‬صواريخ‭ ‬أو‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭. ‬وحذّر‭ ‬فريدنيس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حربا‭ ‬نووية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدمر‭ ‬حضارتنا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬صرخة‭ ‬تحذيرية‭ ‬للعالم،‭ ‬لكنها‭ ‬أيضا‭ ‬اعتراف‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الأفراد‭ ‬أن‭ ‬ينهضوا‭ ‬ويعطوا‭ ‬الأمل‭ ‬برواية‭ ‬قصتهم‮»‬‭. ‬

يحيي‭ ‬العالم‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثمانين‭ ‬لأول‭ ‬هجومين‭ ‬نوويين‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬أسفرا‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬حوالي‭ ‬214‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وأديا‭ ‬إلى‭ ‬استسلام‭ ‬اليابان‭ ‬وانتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬وتجمع‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬نيهون‭ ‬هيدانكيو‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أسِّست‭ ‬عام‭ ‬1956،‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬القنبلتين‭ ‬والذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للإشعاع‭ ‬ويتضاءل‭ ‬عددهم‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭. ‬وبكى‭ ‬توشيوكي‭ ‬ميماكي،‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬للمنظمة،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الجائزة‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أحلم‭ ‬أبدا‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يقال‭ ‬إنه‭ ‬بفضل‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬يحافظ‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬السلام‭. ‬لكن‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستخدمها‭ ‬الإرهابيون‮»‬‭.‬

وشبّهت‭ ‬المنظمة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬وقال‭ ‬ميماكي‭ ‬‮«‬في‭ ‬غزة‭ ‬أهل‭ ‬يحملون‭ ‬أطفالهم‭ ‬المضرجين‭ ‬بالدماء‭. ‬الأمر‭ ‬يشبه‭ ‬اليابان‭ ‬قبل‭ ‬80‭ ‬عاما‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ (‬هيروشيما‭ ‬وناغازاكي‭) ‬فقدوا‭ ‬آباءهم‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬وأمهاتهم‭ ‬في‭ ‬القنبلة‭ ‬الذرية‭. ‬أصبحوا‭ ‬أيتاما‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬وصف‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬هيروشيما‭ ‬كازومي‭ ‬ماتسوي‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬شر‭ ‬مطلق‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬الأجيال‭ ‬المقبلة‭ ‬أن‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬مأساة‭ ‬لهيروشيما‭ ‬وناغازاكي،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مأساة‭ ‬تهم‭ ‬البشرية‭ ‬جمعاء‭ ‬وينبغي‭ ‬ألا‭ ‬تتكرر‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بـ«أجهزة‭ ‬الموت‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الناجون‭ ‬من‭ ‬القنبلتين‭ ‬الذريتين‭ ‬في‭ ‬هيروشيما‭ ‬وناغازاكي‭ (...) ‬هم‭ ‬شهود‭ ‬على‭ ‬الكلفة‭ ‬البشرية‭ ‬المروعة‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬رحّبت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬بمنح‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬للمنظمة‭ ‬اليابانية‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يبعث‭ ‬‮«‬برسالة‭ ‬قوية‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬شيغيرو‭ ‬إيشيبا‭ ‬أيضا‭ ‬بمنح‭ ‬الجائزة‭ ‬لـ«نيهون‭ ‬هيدانكيو‮»‬‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬يحمل‭ ‬معنى‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬أنباء‭ ‬جيدة‭ ‬فعلا‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭ ‬القاسية‭ ‬مع‭ ‬تهديد‭ ‬قوى‭ ‬عدوانية‭ ‬باستخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‮»‬‭.‬