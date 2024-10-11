أكسيوس: واشنطن تتقبل هجوما إسرائيليا كبيرا على إيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬موقع‭ ‬أكسيوس‭ ‬الإخباري،‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬تتقبل‭ ‬شن‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجوما‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬لكنها‭ ‬تخشى‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ضرب‭ ‬أهداف‭ ‬معينة‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬وإسرائيليين‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬اقتربا‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬نطاق‭ ‬الضربة‭ ‬التي‭ ‬تخطط‭ ‬لها‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬مكالمتهما‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬رفيع‭ ‬إن‭ ‬الخطط‭ ‬الحالية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬أكثر‭ ‬شدة‭ ‬مما‭ ‬ترغب‭ ‬به‭ ‬واشنطن،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي،‭ ‬بعد‭ ‬مكالمة‭ ‬بايدن‭ ‬ – ‭ ‬نتنياهو،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نتحرك‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬آخر‭ ‬إن‭ ‬الإدارة‭ ‬أصبحت‭ ‬أقل‭ ‬قلقا‭ ‬قليلا‭ ‬بشأن‭ ‬خطط‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬المكالمة‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الرفيع‭ ‬أن‭ ‬الفجوات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بشأن‭ ‬طبيعة‭ ‬ونطاق‭ ‬الهجوم‭ ‬قد‭ ‬تقلصت‭.‬

ونقل‭ ‬موقع‭ ‬والا‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬أن‭ ‬محادثة‭ ‬بين‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جيك‭ ‬سوليفان‭ ‬ووزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬رون‭ ‬ديرمر‭ ‬سبقت‭ ‬اتصال‭ ‬بايدن‭ ‬ونتنياهو،‭ ‬وبحثا‭ ‬فيها‭ ‬الخطط‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

واعتبر‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬أن‭ ‬مكالمة‭ ‬بايدن‭ ‬ – ‭ ‬نتنياهو‭ ‬كانت‭ ‬تتويجا‭ ‬لما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭ ‬بين‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والحكومة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أطلقت‭ ‬إيران‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬انتقاما‭ ‬لاغتيال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله،‭ ‬ورئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭.‬