مسؤول أممي: يجب أن يتمتع المزارعون الفلسطينيون بالوصول الآمن إلى بساتينهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الاول ( بترا ) – أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي ضرورة توفير الوصول الآمن للمزارعين الفلسطينيين إلى بساتينهم دون أي عوائق.

جاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي اليومي للأمم المتحدة، حيث عبر هادي عن مخاوفه بشأن موسم قطف الزيتون المقبل وذلك في إطار زيارة دبلوماسية إلى قرية كفل حارس في محافظة سلفيت، رافقه فيها شركاء إنسانيون وتنمويون.

وشدد هادي على أهمية موسم قطف الزيتون، الذي يُعتبر حدثًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا رئيسيًا للفلسطينيين مشيرا إلى أن نحو 10 آلاف هكتار من بساتين الزيتون لم يتم قطفها خلال العام الماضي، ما يعكس الوضع الصعب الذي يواجهه المزارعون.

واعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن تخصيص 750 ألف دولار من صندوق المساعدات الإنسانية لدعم مزارعي الزيتون في فلسطين هذا العام.

--(بترا )

ع ط

11/10/2024 16:55:25