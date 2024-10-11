مسؤول أممي: يجب أن يتمتع المزارعون الفلسطينيون بالوصول الآمن إلى بساتينهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الاول ( بترا ) – أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي ضرورة توفير الوصول الآمن للمزارعين الفلسطينيين إلى بساتينهم دون أي عوائق.
جاء ذلك خلال الإيجاز الصحفي اليومي للأمم المتحدة، حيث عبر هادي عن مخاوفه بشأن موسم قطف الزيتون المقبل وذلك في إطار زيارة دبلوماسية إلى قرية كفل حارس في محافظة سلفيت، رافقه فيها شركاء إنسانيون وتنمويون.
وشدد هادي على أهمية موسم قطف الزيتون، الذي يُعتبر حدثًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا رئيسيًا للفلسطينيين مشيرا إلى أن نحو 10 آلاف هكتار من بساتين الزيتون لم يتم قطفها خلال العام الماضي، ما يعكس الوضع الصعب الذي يواجهه المزارعون.
واعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن تخصيص 750 ألف دولار من صندوق المساعدات الإنسانية لدعم مزارعي الزيتون في فلسطين هذا العام.
--(بترا )
ع ط
11/10/2024 16:55:25
MENAFN11102024000117011021ID1108771228
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