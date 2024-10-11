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(الهيئة الخيرية): تجهيز 6 شاحنات إغاثية إلى غزة بدعم كويتي ضمن حملة (قوافل الأمل)

10/11/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 11 - 10 (كونا) -- أعلنت (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) الكويتية اليوم الجمعة تجهيز ست شاحنات إغاثية جديدة بدعم كويتي لدعم الأسر المنكوبة في قطاع غزة من خلال حملة (قوافل الأمل) التي ستنطلق إلى قطاع غزة بالتعاون مع (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية).
وقال سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة تسيير شاحنات حملة (قوافل الأمل) إن الكويت قيادة وحكومة وشعبا تقف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتسانده على الدوام.
وأكد السفير المري مواصلة دولة الكويت دعم الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا وسياسيا حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن "هذه القافلة تأتي ضمن الجهود والتنسيق بين الكويت والأردن لضمان وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من الجهات المعنية الكويتية لأهلنا في غزة".
وبين أن هذه القافلة "تأتي استكمالا لدعم الأشقاء في غزة الذي يواجهون صعوبات كبيرة بسبب الوضع الراهن حيث سيرت الكويت عددا كبيرا من قوافل المساعدات الإنسانية من خلال التعاون مع (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية)".
وأكد المري أن شعب وحكومة الكويت لن يتركا الفلسطينيين جراء هذا الحصار والعدوان من الاحتلال الإسرائيلي وأن يد العون ستبقى ممدودة لضمان تلبية احتياجات النساء والأطفال والرجال في غزة من احتياجاتهم الأساسية كافة.
من جهته قال مدير مكتب (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) في الأردن مصطفى العواد في تصريح مماثل ل(كونا) إن هذه المساعدات ستصل للأشقاء الفلسطينيين في غزة عبر ست شاحنات من خلال الشراكة مع (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية).
وأوضح العواد أن هذه الشاحنات تحمل حوالي 3453 طردا غذائيا وصحيا وملابس للشتاء لتلبية احتياجات العائلات المتضررة والمنكوبة في غزة وتقديم يد العون والمساعدة للاجئين في المخيمات خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة والحصار المفروض على القطاع.
وبين أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الفرق التطوعية والمؤسسات الخيرية الكويتية وهي (فريق صناع الخير) و(فريق تراحم التطوعي) و(فريق نبض الطبي) و(مجموعة كويت الخير) و(فريق الإرادة لذوي الإعاقة) و(فريق مناكب).
وأشار العواد إلى أن الفرق التطوعية الكويتية أشرفت على تجهيز قافلة المساعدات الإنسانية في مستودعات (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية) واطلعت على مشاريع الهيئة وقصص نجاحها في مختلف المناطق والمحافظات الأردنية. (النهاية)

ع م ن / م ع ع




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