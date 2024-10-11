(الهيئة الخيرية): تجهيز 6 شاحنات إغاثية إلى غزة بدعم كويتي ضمن حملة (قوافل الأمل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 11 - 10 (كونا) -- أعلنت (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) الكويتية اليوم الجمعة تجهيز ست شاحنات إغاثية جديدة بدعم كويتي لدعم الأسر المنكوبة في قطاع غزة من خلال حملة (قوافل الأمل) التي ستنطلق إلى قطاع غزة بالتعاون مع (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية).
وقال سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة تسيير شاحنات حملة (قوافل الأمل) إن الكويت قيادة وحكومة وشعبا تقف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتسانده على الدوام.
وأكد السفير المري مواصلة دولة الكويت دعم الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا وسياسيا حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن "هذه القافلة تأتي ضمن الجهود والتنسيق بين الكويت والأردن لضمان وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من الجهات المعنية الكويتية لأهلنا في غزة".
وبين أن هذه القافلة "تأتي استكمالا لدعم الأشقاء في غزة الذي يواجهون صعوبات كبيرة بسبب الوضع الراهن حيث سيرت الكويت عددا كبيرا من قوافل المساعدات الإنسانية من خلال التعاون مع (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية)".
وأكد المري أن شعب وحكومة الكويت لن يتركا الفلسطينيين جراء هذا الحصار والعدوان من الاحتلال الإسرائيلي وأن يد العون ستبقى ممدودة لضمان تلبية احتياجات النساء والأطفال والرجال في غزة من احتياجاتهم الأساسية كافة.
من جهته قال مدير مكتب (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) في الأردن مصطفى العواد في تصريح مماثل ل(كونا) إن هذه المساعدات ستصل للأشقاء الفلسطينيين في غزة عبر ست شاحنات من خلال الشراكة مع (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية).
وأوضح العواد أن هذه الشاحنات تحمل حوالي 3453 طردا غذائيا وصحيا وملابس للشتاء لتلبية احتياجات العائلات المتضررة والمنكوبة في غزة وتقديم يد العون والمساعدة للاجئين في المخيمات خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة والحصار المفروض على القطاع.
وبين أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الفرق التطوعية والمؤسسات الخيرية الكويتية وهي (فريق صناع الخير) و(فريق تراحم التطوعي) و(فريق نبض الطبي) و(مجموعة كويت الخير) و(فريق الإرادة لذوي الإعاقة) و(فريق مناكب).
وأشار العواد إلى أن الفرق التطوعية الكويتية أشرفت على تجهيز قافلة المساعدات الإنسانية في مستودعات (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية) واطلعت على مشاريع الهيئة وقصص نجاحها في مختلف المناطق والمحافظات الأردنية. (النهاية)
ع م ن / م ع ع
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