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اللجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني تختتم دورتها الـ5 في بودابست

10/11/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 10 (كونا) -- اختتمت اليوم الجمعة أعمال الدورة الخامسة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي انعقدت في العاصمة الهنغارية بودابست على مدى يومين وترأست الجانب الكويتي وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي.
وقالت المنيفي في بيان صحفي للوزارة إن دولة الكويت مهتمة في بناء علاقات ثنائية متميزة قائمة على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة مع مختلف الدول ومنها هنغاريا وذلك في ظل الجهود الحكومية المشتركة لتحقيق الرؤية التنموية للبلاد.
وأشارت إلى أنه سيتم الاحتفال في هذا العام بمناسبة مرور 60 عاما منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت وجمهورية هنغاريا.
وفي السياق أوضحت (المالية) في البيان نفسه أن الوفد الكويتي تباحث مع المسؤولين في هنغاريا حول الفرص المتاحة في مختلف القطاعات والمتمثلة في عدة مجالات وهي تكنولوجيا المعلومات ومعالجة المياه والطاقة.
وأكدت الوزارة أهمية مشاركة القطاع الخاص في كلا البلدين في إقامة منتديات الأعمال لاستكشاف فرص حقيقية للاستثمار وزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانيات المتاحة.
وذكرت أنه تم الاتفاق على خطط عمل قادمة مع المختصين في هنغاريا لتمثل تطلعات العديد من الجهات الحكومية في مختلف المجالات ووضعها موضع التنفيذ.
وأشارت إلى قرب فتح خط جوي بين الكويت وهنغاريا وتصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين كمخرجات لأعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكويتية الهنغارية.
وحضر اجتماع أعمال الدورة الخامسة نائب وزير الدفاع الهنغاري تماش فارجا مترئسا وفد بلاده بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية من كلا الجانبين.
وتعد اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة احدى أدوات تعزيز التعاون والتنوع الاقتصادي الثنائي بين الكويت والدول الأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية والمشاركة في المشاريع الكبرى وتبادل الخبرات في كافة المجالات. (النهاية)

م ض / ط أ ب




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