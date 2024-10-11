اللجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني تختتم دورتها الـ5 في بودابست

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 10 (كونا) -- اختتمت اليوم الجمعة أعمال الدورة الخامسة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي انعقدت في العاصمة الهنغارية بودابست على مدى يومين وترأست الجانب الكويتي وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي.
وقالت المنيفي في بيان صحفي للوزارة إن دولة الكويت مهتمة في بناء علاقات ثنائية متميزة قائمة على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة مع مختلف الدول ومنها هنغاريا وذلك في ظل الجهود الحكومية المشتركة لتحقيق الرؤية التنموية للبلاد.
وأشارت إلى أنه سيتم الاحتفال في هذا العام بمناسبة مرور 60 عاما منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت وجمهورية هنغاريا.
وفي السياق أوضحت (المالية) في البيان نفسه أن الوفد الكويتي تباحث مع المسؤولين في هنغاريا حول الفرص المتاحة في مختلف القطاعات والمتمثلة في عدة مجالات وهي تكنولوجيا المعلومات ومعالجة المياه والطاقة.
وأكدت الوزارة أهمية مشاركة القطاع الخاص في كلا البلدين في إقامة منتديات الأعمال لاستكشاف فرص حقيقية للاستثمار وزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانيات المتاحة.
وذكرت أنه تم الاتفاق على خطط عمل قادمة مع المختصين في هنغاريا لتمثل تطلعات العديد من الجهات الحكومية في مختلف المجالات ووضعها موضع التنفيذ.
وأشارت إلى قرب فتح خط جوي بين الكويت وهنغاريا وتصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين كمخرجات لأعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكويتية الهنغارية.
وحضر اجتماع أعمال الدورة الخامسة نائب وزير الدفاع الهنغاري تماش فارجا مترئسا وفد بلاده بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية من كلا الجانبين.
وتعد اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة احدى أدوات تعزيز التعاون والتنوع الاقتصادي الثنائي بين الكويت والدول الأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية والمشاركة في المشاريع الكبرى وتبادل الخبرات في كافة المجالات. (النهاية)
م ض / ط أ ب
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