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وكيلة (المالية) تبحث مع وزير الاقتصاد الهنغاري المتغيرات والتحديات المستقبلية

10/11/2024 2:35:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 10 (كونا) -- بحثت وكيلة وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي اليوم الجمعة مع وزير الاقتصاد والشؤون الدولية الهنغاري توت تيبور في العاصمة الهنغارية بودابست المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وتأثيرها على معدلات النمو والتحديات الاقتصادية المستقبلية.
وقالت (المالية) في بيان صحفي إن الاجتماع عقد على هامش ترؤس المنيفي وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والتي استمرت يومين.
وأفاد البيان أن البحث تناول الخطط الموضوعة بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل الى جانب عدد من المواضيع الاقتصادية والمالية وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أنه تم أيضا الاطلاع على المجالات التي حققت هنغاريا فيها نجاحات ملموسة في قطاعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي.(النهاية)

م ض / ط أ ب




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