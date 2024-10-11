وكيلة (المالية) تبحث مع وزير الاقتصاد الهنغاري المتغيرات والتحديات المستقبلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 10 (كونا) -- بحثت وكيلة وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي اليوم الجمعة مع وزير
الاقتصاد والشؤون الدولية الهنغاري توت تيبور في العاصمة الهنغارية بودابست المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وتأثيرها على معدلات النمو والتحديات الاقتصادية المستقبلية.
وقالت (المالية) في بيان صحفي إن الاجتماع عقد على هامش ترؤس المنيفي وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والتي استمرت يومين.
وأفاد البيان أن البحث تناول الخطط الموضوعة بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل
الى جانب عدد من المواضيع الاقتصادية والمالية وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أنه تم أيضا الاطلاع على المجالات التي حققت هنغاريا فيها نجاحات ملموسة في قطاعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي.(النهاية)
م ض / ط أ ب
MENAFN11102024000071011013ID1108771099
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.