بي بي تتوقع تقلص أرباح الربع الثالث بما يصل إلى 600 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقعت“بي بي البريطانية” تقلص أرباح الربع الثالث من العام بما يصل إلى 600 مليون دولار، إثر ضعف هوامش ربح التكرير نتيجة تباطؤ الطلب العالمي على الوقود، وانخفاض عوائد تجارة النفط.
وقالت الشركة في تقرير الجمعة، إنه من المرجح استقرار إنتاجها في الربع الثالث على أساس فصلي، وبلغ إجمالي إنتاج“بي بي” من الهيدروكربونات في الربع الثاني 899 ألف برميل مكافئ من النفط يومياً.
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وأضافت أن أرباح وحدة إنتاج وأعمال النفط قد تتأثر سلباً بما يتراوح بين 100 مليون و300 مليون دولار في الربع الثالث، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
ومن المقرر أن تُصدر“بي بي” تقرير أعمالها الفصلي في التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، ويترقب مستثمرو الشركة هذا التقرير نظراً لاقتراب عام 2024 من نهايته ولا يزال سهم الشركة منخفضاً بنحو 12%.
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