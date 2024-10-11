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بي بي تتوقع تقلص أرباح الربع الثالث بما يصل إلى 600 مليون دولار

10/11/2024 2:29:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقعت“بي بي البريطانية” تقلص أرباح الربع الثالث من العام بما يصل إلى 600 مليون دولار، إثر ضعف هوامش ربح التكرير نتيجة تباطؤ الطلب العالمي على الوقود، وانخفاض عوائد تجارة النفط.

وقالت الشركة في تقرير الجمعة، إنه من المرجح استقرار إنتاجها في الربع الثالث على أساس فصلي، وبلغ إجمالي إنتاج“بي بي” من الهيدروكربونات في الربع الثاني 899 ألف برميل مكافئ من النفط يومياً.

موضوعات متعلقة إنتاج ليبيا من النفط يعود لمستويات ما قبل أزمة البنك المركزي الغيص: الحياة بدون النفط والغاز لا يمكن تصورها انخفاض تدفقات تجارة النفط عبر البحر الأحمر بنسبة 54% هذا العام

وأضافت أن أرباح وحدة إنتاج وأعمال النفط قد تتأثر سلباً بما يتراوح بين 100 مليون و300 مليون دولار في الربع الثالث، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

ومن المقرر أن تُصدر“بي بي” تقرير أعمالها الفصلي في التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، ويترقب مستثمرو الشركة هذا التقرير نظراً لاقتراب عام 2024 من نهايته ولا يزال سهم الشركة منخفضاً بنحو 12%.

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