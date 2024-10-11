وزير الطيران المدني: نحرص على توسيع آفاق التعاون مع كوت ديفوار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمعها مع جمهورية كوت ديفوار وحرصها على مد آفاق التعاون بين البلدين، وذلك خلال لقائه مع ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة
وناقش الجانبان، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكيفية الإستفادة من الخبرات الفنية المصرية في مجالات النقل الجوي بشكل أكثر دقة، لاسيما في مجالات التدريب، والصيانة، والملاحة الجوية، وتبادل الخبرات مع الأشقاء من الدول الإفريقية؛ مما يسهم في دعم الكوادر البشرية في هذا المجال الحيوي.
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من جانبه، أثنى السفير الايفواري على هذا اللقاء المثمر والفعال، مشيدًا بدور مصر الحيوي في دعم أشقائها الأفارقة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز جهود الوحدة الأفريقية، فضلًا عن تقديم أوجه الدعم وحفظ السلام والاستقرار في المنطقة بوجه عام، كما بعث تحيات وشكر وزير النقل والمواصلات ببلاده لقطاع الطيران المدني المصرى.
وأعرب عن تطلعه لتعميق مجالات التعاون مع الجانب المصري في مختلف أنشطة الطيران المدني، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في مجال النقل الجوي، كما أكد على أن بلاده تحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية في شتى المجالات، خاصة من خلال تدريب الطيارين والضيافة الجوية، وفي مجالات الصيانة والملاحة الجوية، وسلطة الطيران المدني والمطارات، لما تتميز به من إمكانيات وكفاءات فنية متميزة في شتى الأنشطة لهذا القطاع المهم.
كما أشاد بإعادة افتتاح خط مصر للطيران (القاهرة/ ابيدجان) منذ يوليو الماضي بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا؛ وهي تعد خطوة مهم تؤكد على حرص الجانب المصري بالتوسع مع دول غرب إفريقيا، كونها سوقًا واعد يشهد نموًا اقتصاديًا متسارعًا، وتمثل بدورها دفعه نحو تعزيز أواصر جديدة من الترابط بين مصر وكوت ديفوار في المرحلة القادمة.
وأكد الحفني أن العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين تحمل آفاقاً واعده لتحقيق المزيد من التطور في شتي المجالات الاقتصادية خاصة في قطاع الطيران المدني.. كما رحب بدعوة نظيره الإيفواري لزيارة مصر قريبًا لبحث سبل التعاون المستقبلي في صناعة النقل الجوي..وقال إن كلا من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية مصر للطيران للتدريب لن تدخرا جهدًا في توفير البرامج التدريبية المتخصصة للأشقاء من كوت ديفوار.
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