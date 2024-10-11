وزير الطيران المدني: نحرص على توسيع آفاق التعاون مع كوت ديفوار

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمعها مع جمهورية كوت ديفوار وحرصها على مد آفاق التعاون بين البلدين، وذلك خلال لقائه مع ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة

وناقش الجانبان، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكيفية الإستفادة من الخبرات الفنية المصرية في مجالات النقل الجوي بشكل أكثر دقة، لاسيما في مجالات التدريب، والصيانة، والملاحة الجوية، وتبادل الخبرات مع الأشقاء من الدول الإفريقية؛ مما يسهم في دعم الكوادر البشرية في هذا المجال الحيوي.

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من جانبه، أثنى السفير الايفواري على هذا اللقاء المثمر والفعال، مشيدًا بدور مصر الحيوي في دعم أشقائها الأفارقة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز جهود الوحدة الأفريقية، فضلًا عن تقديم أوجه الدعم وحفظ السلام والاستقرار في المنطقة بوجه عام، كما بعث تحيات وشكر وزير النقل والمواصلات ببلاده لقطاع الطيران المدني المصرى.

وأعرب عن تطلعه لتعميق مجالات التعاون مع الجانب المصري في مختلف أنشطة الطيران المدني، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في مجال النقل الجوي، كما أكد على أن بلاده تحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية في شتى المجالات، خاصة من خلال تدريب الطيارين والضيافة الجوية، وفي مجالات الصيانة والملاحة الجوية، وسلطة الطيران المدني والمطارات، لما تتميز به من إمكانيات وكفاءات فنية متميزة في شتى الأنشطة لهذا القطاع المهم.

كما أشاد بإعادة افتتاح خط مصر للطيران (القاهرة/ ابيدجان) منذ يوليو الماضي بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا؛ وهي تعد خطوة مهم تؤكد على حرص الجانب المصري بالتوسع مع دول غرب إفريقيا، كونها سوقًا واعد يشهد نموًا اقتصاديًا متسارعًا، وتمثل بدورها دفعه نحو تعزيز أواصر جديدة من الترابط بين مصر وكوت ديفوار في المرحلة القادمة.

وأكد الحفني أن العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين تحمل آفاقاً واعده لتحقيق المزيد من التطور في شتي المجالات الاقتصادية خاصة في قطاع الطيران المدني.. كما رحب بدعوة نظيره الإيفواري لزيارة مصر قريبًا لبحث سبل التعاون المستقبلي في صناعة النقل الجوي..وقال إن كلا من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية مصر للطيران للتدريب لن تدخرا جهدًا في توفير البرامج التدريبية المتخصصة للأشقاء من كوت ديفوار.