القصيم: ثروة معدنية بقيمة 32.5 مليار دولار

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للخبر الذي نشره موقع Arab News والذي تضمن معلومات نشرها بها الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والموارد المعدنية، السيد جراح بن محمد الجراح، فإن منطقة القصيم السعودية تمتلك ثروات معدنية غير مستكشفة بقيمة 122 مليار ريال سعودي، أي ما يقارب 32.5 مليار دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف الحالي، حيث سيكون لها مساهمة رئيسة في رؤية السعودية 2030، وهي خطة البلاد الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد.

وكان الجراح قد نشر على شبكات بأن القصيم تمتلك منتجات عالية الجودة مثل الرصاص والقصدير والجرانيت والتنغستن. كما تمتلك المنطقة ثروة من الذهب بقيمة 87.7 مليار ريال (23.3 مليار دولار) والبوكسيت 24.6 مليار ريال (6.5 مليار دولار) والزنك 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار) والنحاس 4 مليارات ريال (مليار دولار) والفضة 1.4 مليار ريال (372.5 مليون دولار).

إن خطة تنويع الاقتصاد تضع قطاع التعدين ضمن أولويات المملكة العربية السعودية والتي تمتلك ثروات معدنية بقيمة إجمالية وقدرها 9.4 تريليون ريال (2.5 ترليون دولار أمريكي). وتقع القصيم في المنطقة الوسطى من البلاد على بعد ما يقارب 400 كيلو متر من العاصمة الرياض. ومن بين المشاريع الأخرى، فهي موطن لاحتياطي الفوسفات، ومجمع لتعدين البوكسيت و32 مجمع للتعدين تركز لمواد البناء.

الصناعات القائمة

وأشار الجراح إلى أن القطاع الصناعي في القصيم غني ومتنوع كونها مقر كذلك لـ 580 مصنع. وإن ما يقارب 84% من هذه المشاريع تتموضع في مناطق بريده، وعنيزة، والراس، والبادية. أما أبرز الصناعات فهي الأغذية والمشروبات والمنتجات الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى المطاط والبلاستيك. يبلغ عدد القوى العاملة الصناعية في المنطقة 35 موظف، حيث تشكل النساء منهم 15%، مما يعكس الجهود السعودية في تمكين المرأة في هذا القطاع.

وكالة الأنباء السعودية

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