جائزة الشيخ زايد للاستدامة والتصفيات النهائية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – مؤسسات من بلجيكا وتشاد وكندا ومصر والمغرب وغيرها من الدول، ضمن قائمة المرشحين للتصفيات النهائية لنسخة هذا العام من جائزة الشيخ زايد للاستدامة. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الهيئة المنظمة في يوم الأربعاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر، اختارت هيئة الحكام 33 متأهلاً للتصفيات النهائية في 6 فئات من أصل 5980 من الطلبات. وتجدر الاشارة إلى أن جائزة زايد تكرم المبادرات التي تعزز الابتكار وتبحث عن حلول للتحديات العالمية.

ووفقاً للمنظمين، فإن طلبات المشاركة التي تم استلامها لهذا العام تعكس الاتجاهات الكبرى التي تشكل المستقبل كصعود الجنوب العالمي والذكاء الاصطناعي والتحول الطاقي. من ناحيته أكد المدير العام للجائزة، السيد سلطان أحمد الجابر الذي يشغل كذلك منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة ، وكان في العام 2023 رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي COP28 الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قائلاً:“إن عوامل التغيير هذه تواجه بشكل مباشر التحديات المناخية الطارئة، وهي بنفس الوقت تعزز التطور الاقتصادي من خلال حلول مبتكرة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ انطلاق هذه الجائزة في العام 2008، فإن أكثر من 11مليون شخص قد تمكنوا من الوصول والحصول على المياه الصالحة للشرب من خلال مبادرات تم تكريمها من قبل هذه الجائزة، و54 مليون آخرون تمكنوا من الحصول على الطاقة و700 ألف آخرون تمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية.

الاستدامة في قلب المشاريع

تكرم جائزة زايد للاستدامة أعمال المؤسسات كالشركات المتوسطة والصغيرة والمنظمات غير الحكومية ضمن 6 من الفئات وهي: الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخية والمدارس والتعليم الثانوي العالمي، حيث تكرم هذه الأخيرة المشاريع التي يقودها طلاب.

عن فئة الصحة، يوجد مرشحين للتصفيات النهائية من الهند ومصر وتشاد. أما عن فئة الغذاء، فتتنافس على الجائزة منظمات وشركات من جنوب افريقيا ونيجيريا والصين. كما تجدر الإشارة بأنه لدى نيجيريا مرشح للتصفيات النهائية عن فئة الطاقة إلى جانب شركات من بنغلادش وكندا. أم منظمات من تركيا وأستراليا والمغرب، فتتنافس على نهائيات فئة المياه وحلول تم تطويرها في الامارات. من ناحية أخرى تتنافس كل من الولايات المتحدة وتنزانيا على جائزة العمل المناخية.

أما فئة المدارس فتضم هيئات من 6 مناطق. من الأمريكيتين، مدارس من المكسيك وكولومبيا وكندا، ومن منطقة الصحراء الافريقية، مشاريع لطلاب من كينيا وغانا وأوغندا. أما من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فهناك مشاريع من الجزائر والامارات العربية ومصر. ومن أوروبا وآسيا الوسطى، يشارك مرشحون للتصفيات النهائية في فئة المدارس من اذربيجان وتركيا وأوزباكستان، إضافة إلى المالديف والباكستان ونيبال القادمون من جنوب آسيا، والصين وفيجي ونيوزيلاندا من منطقة شرق اسيا والمحيط الهادي.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير خلال أسبوع الاستدامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. حيث يحصل الفائز بالجائزة عن كل فئة بمبلغ وقدره 1 مليون دولار أمريكي. كل مدرسة فائزة عن فئة مدارس التعليم الثانوي تحصل على 150 ألف دولار أمريكي. والجدير بالذكر أنه في العام 2023، فازت منظمة غير حكومية برازيلية عن فئة الصحة وهي منظمة الصحة الاستكشافية من مدينة كامبيناس في ريف ولاية ساو باولو، والتي تقدم الرعاية الصحية لمجتمعات السكان الاصليين.

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