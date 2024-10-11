القرفة مع القهوة تساعد في فقدان الوزن.. ما حقيقة ذلك؟

MENAFN - Khaberni) خبرني -تستخدم القرفة منذ فترة طويلة في المشروبات والأطباق الحلوة والمالحة في جميع أنحاء العالم.





ومؤخرا، انتشر "ترند" جديد على "تيك توك" يزعم أن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة إلى القهوة اليومية، مع بعض الكاكاو لمدة أسبوع، يمكن أن يساعد في حرق الدهون. ولكن، ما حقيقة ذلك؟





يوجد نوعان من القرفة: قرفة كاسيا الأكثر شيوعا والتي تحتوي على 95% من "سينامالديهيد" (المكون النشط الرئيسي الذي يمنح القرفة نكهتها ورائحتها)، وقرفة سيلان، التي تمتاز بطعم أحلى وتحتوي على 50-60% من سينامالديهيد.





تأثير القرفة على حرق الدهون





أظهرت مراجعة لـ 35 دراسة أن تناول القرفة قد يؤثر على قياس محيط الخصر، حيث يمكن أن يقلل تناول أقل من 1.5 غرام يوميا (حوالي نصف ملعقة صغيرة) محيط الخصر بمعدل 1.68 سم. بينما أظهر تحليل آخر لتجارب سريرية أن القرفة تقلل من مؤشر كتلة الجسم (BMI) ووزن الجسم بمقدار 0.92 كغ، دون تغييرات ملحوظة في تكوين الدهون أو الكتلة العضلية.





وتشير بعض الآليات إلى أن القرفة تساعد على دخول الغلوكوز إلى خلايا الجسم بسرعة أكبر، ما يقلل من مستويات السكر في الدم، كما أنها قد تحسن حرق الدهون وتزيد من شعور الشبع.





وعموما، يعتبر استخدام القرفة كتوابل آمنا، إلا أن هناك تحذيرات من تلوث بعض مستحضرات القرفة بالرصاص والمعادن الثقيلة. كما قد يعاني البعض من آثار جانبية، بما في ذلك آلام الجهاز الهضمي.





القهوة والكاكاو





لا توجد أدلة قوية تدعم أن القهوة تساهم في فقدان الوزن، رغم بعض الدراسات التي تشير إلى انخفاض طفيف في الوزن مرتبط بشرب القهوة. كما تم ربط الكاكاو عالي الجودة بتقليل الوزن، ولكن التأثيرات كانت محدودة أيضا.





ويمكن أن يكون للقرفة تأثير طفيف على الوزن، لكنها لن تؤدي إلى فقدان وزن ملموس دون تعديلات أخرى في نمط الحياة.





وإذا كنت تستمتع بمذاق القرفة في القهوة، فلا مانع من إضافتها، لكن احذر من الاستهلاك المفرط، الذي قد يزيد من خطر الآثار الجانبية.





التقرير من إعداد إيفانجلين مانتزيوريس، مديرة برنامج التغذية وعلوم الأغذية، من جامعة جنوب أستراليا.