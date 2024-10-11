تضاعف فقدان الوزن.. تعرفوا على سر الجينات النحيفة

MENAFN - Khaberni) خبرني -خلصت دراسة جديدة إلى أن السبب وراء قدرة بعض الأشخاص على إنقاص الوزن بسهولة، بينما يتعين على البعض الآخر النضال لتحقيق الهدف يرجع إلى مزيج من 14 "جينًا نحيفًا".





وبحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، توصل باحثون من إسيكس إلى مساعدة بعض المشاركين في الدراسة على إنقاص وزنهم بمقدار الضعف عندما طلبوا منهم الركض لمدة نصف ساعة ثلاث مرات في الأسبوع.





وتابعت الدراسة 38 شخصًا في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، الذين خضعوا لاختبار الحمض النووي ثم تم توجيههم لاتباع نظامهم الغذائي وعادات نمط حياتهم الطبيعية، وعدم القيام بأي تدريب آخر، وتم وزنهم قبل وبعد الدراسة.





اكتشف فريق الباحثين، بقيادة دكتور هنري تشونغ، من كلية الرياضة وإعادة التأهيل وعلوم التمارين الرياضية، أن أولئك الذين يوجد لديهم المزيد من الجينات كانوا أكثر نحافة على مدار ثمانية أسابيع. خسر الأشخاص، الذين يوجد لديهم أكبر عدد من العلامات الجينية ما يصل إلى 5 كغم أثناء الدراسة، وخسر الأشخاص الذين لا يحملونها ما معدله 2 كغم فقط.





وبدا أن أهم جين هو جين PPARGC1A، الذي يشفر PGC-1-a وهو بروتين يساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي. وقال الباحثون إن هذا الجين كان مسؤولاً عن نحو ثلثي الوزن المفقود وكان موجودًا لدى المشاركين الذين فقدوا أكبر قدر من الوزن.





نمط الحياة والنظام الغذائي

وعلى الرغم من النتائج، فقد قال دكتور تشونغ إن عوامل نمط الحياة والنظام الغذائي لا تزال حيوية لإنقاص الوزن، مشيرًا إلى أن "نتائج الدراسة سلطت الضوء على بعض الجينات المهمة المرتبطة بإنقاص محيط الخصر عدة سنتيمترات، ولكن من المهم تذكر أن الجينات لن تفعل شيئًا بدون ممارسة الرياضة، وتغيير نمط الحياة لأنها كلها مترابطة".





أضاف دكتور تشونغ أنه "بدون تدخل، لن تظهر إمكاناتها الحقيقية ومن ثم لا يهم ما هي الجينات،" التي يمتلكها الشخص، موضحًا أنه "بعيدًا عن فقدان الوزن، فإن التمارين الرياضية لها فوائد عديدة - تتراوح من الصحة العقلية إلى اللياقة القلبية الوعائية - لذلك يُنصح الجميع بالاستمرار في التدريب حتى لو لم يروا الفرق على المقاييس."





تدخلات صحية بشكل أفضل

وتستند الورقة البحثية، التي نُشرت في دوريةResearch Quarterly for Exercise and Sport، إلى دراسة سابقة للدكتور تشونغ والتي أظهرت أن أداء الجري مرتبط أيضًا بالجينات.





ويأمل دكتور تشونغ أن يسمح البحث للحكومات والشركات والأفراد بتخصيص التدخلات الصحية بشكل أفضل، مضيفا أنه: "إذا تم التمكن من فهم الملف الجيني المحدد لشخص ما بشكل أفضل، نأمل أن يترجم هذا إلى تدخلات أفضل وأكثر نجاحًا لتحسين النتائج الصحية".





وتقول الدراسة: "كشفت النتائج أن التغيير في كتلة الجسم لدى الفرد استجابة للتمرين يتحدد إلى حد كبير من خلال ملفه الجيني المحدد.





تحدٍ متزايد للمجتمع

ونظرًا لأن السمنة تشكل تحديًا متزايدًا للمجتمع، فإن المعرفة الشاملة بكيفية تأثير الجينات وآلياتها على استجابات الجسم للتمرين من شأنها أن تحدث ثورة في فردية وفعالية برامج التمرين".

طفرة في جين وراثي

توصلت دراسة سابقة إلى أن بعض الأشخاص الذين يميلون إلى زيادة الوزن يمكنهم أيضًا إلقاء اللوم على جيناتهم، حيث توصل الباحثون إلى أن طفرة في جين واحد يمكن أن تؤدي إلى زيادة وزن الأطفال بمقدار 17 كغم بحلول سن 18 عامًا.





قبل حوالي عقدين من الزمان، اكتشف العلماء جينًا معينًا هو مستقبل الميلانوكورتين 4، ويشار إليه اختصارًا بـMC4R، الذي يصنع بروتينًا يرسل إشارات إلى مستشعرات الشهية في الدماغ، مما يشير إلى مقدار الدهون المخزنة في الجسم.





عندما لا يعمل جين MC4R بشكل صحيح، يعتقد الدماغ أن هناك مخزونات دهون أقل مما هو متاح بالفعل، مما يشير إلى أن الشخص يمكن أن يتضور جوعًا ويحتاج إلى تناول المزيد من الطعام.





تأثير مدمر

وتوصل فريق الباحثين، من جامعة بريستول، إلى أن حوالي 1 من كل 340 شخصًا قد يحملون طفرة مدمرة في MC4R - مما يعني أنهم من المرجح أن يزنوا أكثر من سن مبكرة، وتم التوصل إلى هذه النتائج من خلال دراسة جين MC4R في عينة عشوائية مكونة من 6000 مشارك ولدوا في بريستول في عامي 1990 و1991.