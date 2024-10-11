جرش: 80% نسبة الإنجاز بتركيب وحدات الإنارة الموفرة للطاقة في بلدي

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- Khaberni) خبرني -بلغت نسبة الإنجاز باستبدال وحدات الإنارة الموفرة للطاقة (LED) في بلدية النسيم قرابة 80%، وفق رئيس بلدية النسيم في محافظة جرش عبدالغفور الحراحشة.
وقال الحراحشة إن البلدية استبدلت أكثر من 3700 وحدة إنارة داخل حدود البلدية، مشيرا إلى أن فاتورة الكهرباء تترواح من 25 ألف دينار إلى 30 ألفا شهريا، بحسب قناة المملكة.
وأضاف الحراحشة أن استبدال وحدات الإنارة وفر على البلدية قرابة 40% موضحا أنه عند الانتهاء من استبدال وحدات الإنارة كافة ستصل نسبة التوفير إلى 50% .
وأشار الحراحشة بأن البلدية وضعت خطة طوارئ للتعامل مع الموسم الشتوي حيث عملت البلدية على تنظيف مجاري الأودية وتصريف المياه وصيانة الآليات.
وأضاف الحراحشه أنه ستكون هناك غرفة عمليات رئيسية داخل مبنى البلدية وسيتم ربطها مع الدفاع المدني والأجهزة الأخرى داخل المحافظة وذلك لسرعة الإجراءات والاستجابة.
يتبع لبلدية النسيم 4 مناطق وهي المشيرفة وقفقفا وبليلا وكفرخل وفق رئيس بلدية النسيم عبدالغفور الحراحشة
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