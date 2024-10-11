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جرش: 80% نسبة الإنجاز بتركيب وحدات الإنارة الموفرة للطاقة في بلدي

10/11/2024 10:00:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -بلغت نسبة الإنجاز باستبدال وحدات الإنارة الموفرة للطاقة (LED) في بلدية النسيم قرابة 80%، وفق رئيس بلدية النسيم في محافظة جرش عبدالغفور الحراحشة.


وقال الحراحشة إن البلدية استبدلت أكثر من 3700 وحدة إنارة داخل حدود البلدية، مشيرا إلى أن فاتورة الكهرباء تترواح من 25 ألف دينار إلى 30 ألفا شهريا، بحسب قناة المملكة.


وأضاف الحراحشة أن استبدال وحدات الإنارة وفر على البلدية قرابة 40% موضحا أنه عند الانتهاء من استبدال وحدات الإنارة كافة ستصل نسبة التوفير إلى 50% .


وأشار الحراحشة بأن البلدية وضعت خطة طوارئ للتعامل مع الموسم الشتوي حيث عملت البلدية على تنظيف مجاري الأودية وتصريف المياه وصيانة الآليات.


وأضاف الحراحشه أنه ستكون هناك غرفة عمليات رئيسية داخل مبنى البلدية وسيتم ربطها مع الدفاع المدني والأجهزة الأخرى داخل المحافظة وذلك لسرعة الإجراءات والاستجابة.


يتبع لبلدية النسيم 4 مناطق وهي المشيرفة وقفقفا وبليلا وكفرخل وفق رئيس بلدية النسيم عبدالغفور الحراحشة

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