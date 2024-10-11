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إصابة شاب برصاص مستعمر في برقا شرق رام الله

10/11/2024 8:08:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستعمرين على قرية برقا شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين مسلحين اقتحموا الجهة الشمالية من القرية، بالقرب من مسجد النور، ما أدى لاندلاع مواجهات بينهم وبين عدد من الشبان العزّل الذين خرجوا للتصدي لهم، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم، جرى نقله للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية صباح اليوم، واعتقلت الشاب أحمد فارس، عقب دهم منزله وتفتيشه.

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