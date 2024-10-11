إصابة شاب برصاص مستعمر في برقا شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN-أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستعمرين على قرية برقا شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين مسلحين اقتحموا الجهة الشمالية من القرية، بالقرب من مسجد النور، ما أدى لاندلاع مواجهات بينهم وبين عدد من الشبان العزّل الذين خرجوا للتصدي لهم، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم، جرى نقله للمستشفى.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية صباح اليوم، واعتقلت الشاب أحمد فارس، عقب دهم منزله وتفتيشه.
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