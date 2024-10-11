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الإعصار (ميلتون) يغادر ولاية (فلوريدا) مخلفا ضحايا وأضرارا جسيمة

10/11/2024 4:25:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 10 (كونا) -- ابتعد الإعصار (ميلتون) إلى المحيط الأطلسي بعد أن شق مسارا مدمرا عبر ولاية (فلوريدا) وأدى إلى مصرع 14 شخصا على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في الولاية.
وذكرت شبكة (سي أن بي سي) الإخبارية مساء أمس الخميس أن قوة (ميلتون) تراجعت أكثر مع عبوره اليابسة إذ انخفض تصنيفه كإعصار من الفئة الأولى مصحوبا برياح وصلت سرعتها القصوى إلى 145 كيلومترا في الساعة عند بلوغه الساحل الشرقي في (فلوريدا).
وأضافت الشبكة أن الإعصار تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنازل لكنه لم يؤد إلى مد كارثي كما كانت تشير التوقعات المرتبطة به.
ونقلت الشبكة عن حاكم (فلوريدا) رون ديسانتيس القول إن الولاية تجنبت أسوأ الاحتمالات لكنه حذر من أن أضرار (ميلتون) لا تزال كبيرة وأن الفيضانات لا تزال تشكل مصدر قلق.
وأفاد المركز الأمريكي الوطني للأعاصير بأن (ميلتون) أصبح رسميا "إعصار ما بعد المداري" مشيرا إلى أن سرعة رياحه بلغت مساء الخميس 70 ميلا في الساعة بينما استمر الإعصار في التحرك نحو المحيط الأطلسي.
ووصل الإعصار (ميلتون) الى يابسة ولاية (فلوريدا) مساء امس الأول الأربعاء بقوة "إعصار خطر للغاية" من الفئة الثالثة حيث ضرب الساحل بالقرب من مدينة (سيستا كي) في مقاطعة (ساراسوتا) المكتظة بالسكان الواقعة على الساحل الغربي للولاية مصحوبا بأمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة. (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع



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