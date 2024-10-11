الإعصار (ميلتون) يغادر ولاية (فلوريدا) مخلفا ضحايا وأضرارا جسيمة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 11 - 10 (كونا) -- ابتعد الإعصار (ميلتون) إلى المحيط الأطلسي بعد أن شق مسارا مدمرا عبر ولاية (فلوريدا) وأدى إلى مصرع 14 شخصا على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في الولاية.
وذكرت شبكة (سي أن بي سي) الإخبارية مساء أمس الخميس أن قوة (ميلتون) تراجعت أكثر مع عبوره اليابسة إذ انخفض تصنيفه كإعصار من الفئة الأولى مصحوبا برياح وصلت سرعتها القصوى إلى 145 كيلومترا في الساعة عند بلوغه الساحل الشرقي في (فلوريدا).
وأضافت الشبكة أن الإعصار تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المنازل لكنه لم يؤد إلى مد كارثي كما كانت تشير التوقعات المرتبطة به.
ونقلت الشبكة عن حاكم (فلوريدا) رون ديسانتيس القول إن الولاية تجنبت أسوأ الاحتمالات لكنه حذر من أن أضرار (ميلتون) لا تزال كبيرة وأن الفيضانات لا تزال تشكل مصدر قلق.
وأفاد المركز الأمريكي الوطني للأعاصير بأن (ميلتون) أصبح رسميا "إعصار ما بعد المداري" مشيرا إلى أن سرعة رياحه بلغت مساء الخميس 70 ميلا في الساعة بينما استمر الإعصار في التحرك نحو المحيط الأطلسي.
ووصل الإعصار (ميلتون) الى يابسة ولاية (فلوريدا) مساء امس الأول الأربعاء بقوة "إعصار خطر للغاية" من الفئة الثالثة حيث ضرب الساحل بالقرب من مدينة (سيستا كي) في مقاطعة (ساراسوتا) المكتظة بالسكان الواقعة على الساحل الغربي للولاية مصحوبا بأمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة. (النهاية)
ع س ت / م ع ح ع
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