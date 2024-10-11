AM Best تعقد جلسة بيان موجز في البحرين لاستكشاف حالة أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIR )--ستستضيف شركة AM Best جلسة بيان موجز تركز على أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 18 نوفمبر 2024، في فندق كراون بلازا المنامة في المنامة، بالبحرين. يقام الحدث بالتعاون مع جمعية البحرين للتأمين.

في الحدث، سيناقش كبار المحللين في AM Best وكبار المسؤولين التنفيذيين من صناعة التأمين وإعادة التأمين التطورات الأخيرة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتوقعون آثارها على المدى القصير إلى المتوسط. وسيتضمن البرنامج تحديثات حول قطاع إعادة التأمين العالمي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى عرض تقديمي حول تداعيات التأمين الناجمة عن الفيضانات الكبرى التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2024. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك Shivash Bhagaloo، الشريك الإداري لشركة Lux Actuaries & Consultants، ملاحظاته بشأن تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية "17 IFRS " في المنطقة.

يبدأ التسجيل لحضور جلسة إحاطة السوق في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت البحرين ؛ ويبدأ البرنامج في الساعة 9:30 صباحًا. وسيتبع ذلك غداء للتواصل. يرجى زيارة لمزيد من المعلومات أو للتسجيل.

تعمل جمعية التأمين البحرينية على تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالتأمين وخلق وعي تأميني أفضل لمختلف شرائح المجتمع. تحفيز التعليم والتدريب وتحسين المهارات الفنية داخل قطاع التأمين. لمعرفة المزيد عن الجمعية، ترجى زيارة .

AM Best هي وكالة تصنيف ائتماني عالمية وناشر أخبار ومزود تحليلات بيانات متخصصة في صناعة التأمين. يقع مقر الشركة في الولايات المتحدة، وتعمل في أكثر من 100 دولة ولها مكاتب إقليمية في لندن وأمستردام ودبي وهونغ كونغ وسنغافورة ومكسيكو سيتي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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