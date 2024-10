AM Best تعقد جلسة بيان موجز في البحرين لاستكشاف حالة أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIR )--ستستضيف شركة AM Best جلسة بيان موجز تركز على أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 18 نوفمبر 2024، في فندق كراون بلازا المنامة في المنامة، بالبحرين. يقام الحدث بالتعاون مع جمعية البحرين للتأمين.

في الحدث، سيناقش كبار المحللين في AM Best وكبار المسؤولين التنفيذيين من صناعة التأمين وإعادة التأمين التطورات الأخيرة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتوقعون آثارها على المدى القصير إلى المتوسط. وسيتضمن البرنامج تحديثات حول قطاع إعادة التأمين العالمي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى عرض تقديمي حول تداعيات التأمين الناجمة عن الفيضانات الكبرى التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2024. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك Shivash Bhagaloo، الشريك الإداري لشركة Lux Actuaries & Consultants، ملاحظاته بشأن تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية "17 IFRS " في المنطقة.

يبدأ التسجيل لحضور جلسة إحاطة السوق في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت البحرين ؛ ويبدأ البرنامج في الساعة 9:30 صباحًا. وسيتبع ذلك غداء للتواصل. يرجى زيارة لمزيد من المعلومات أو للتسجيل.

تعمل جمعية التأمين البحرينية على تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالتأمين وخلق وعي تأميني أفضل لمختلف شرائح المجتمع. تحفيز التعليم والتدريب وتحسين المهارات الفنية داخل قطاع التأمين. لمعرفة المزيد عن الجمعية، ترجى زيارة .

AM Best هي وكالة تصنيف ائتماني عالمية وناشر أخبار ومزود تحليلات بيانات متخصصة في صناعة التأمين. يقع مقر الشركة في الولايات المتحدة، وتعمل في أكثر من 100 دولة ولها مكاتب إقليمية في لندن وأمستردام ودبي وهونغ كونغ وسنغافورة ومكسيكو سيتي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

