أدنوك الإماراتية تُرسي عقوداً بقيمة 918 مليون درهم لبناء ناقلتين عملاقتين للأمونيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي” الإماراتية أن شركة“إيه دبليو للملاحة”، مشروعها الاستراتيجي المشترك مع مجموعة“وانهوا” الصينية للصناعات الكيميائية، أرست عقوداَ بقيمة 918 مليون درهم (250 مليون دولار) على حوض“جيانج نان” الصيني لبناء ناقلتين عملاقتين للأمونيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه تم توقيع العقود على هامش حفل افتتاح المكتب الأول في منطقة الشرق الأوسط لشركة“جيانج نان” لبناء السفن في أبوظبي، وجرى توقيع العقود الأولوية لبناء الناقلتين في يوليو 2024 في الصين مع خيار بناء ناقلتين إضافيتين.

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وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة“أدنوك للإمداد والخدمات” ورئيس مجلس إدارة شركة“إيه دبليو للملاحة”إن هذه العقود تؤكد التزام“إيه دبليو للملاحة” و”أدنوك للإمداد والخدمات” بالمساهمة في تلبية الطلب المستقبلي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل الأمونيا، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة لدعم التحول في مجال الطاقة، ونرحب بهذه المناسبة بافتتاح مكتب جديد لحوض“جيانج نان” لبناء السفن في أبوظبي، مما يعكس الروابط الوثيقة بين الشركتين، ويسلط الضوء على العلاقات الصناعية القوية بين دولة الإمارات والصين.

وتبلغ سعة ناقلتي الأمونيا العملاقة 93 ألف متر مكعب لكل منها، مما يجعلها من أكبر ناقلات الأمونيا في العالم. ومن المقرر تسليم هذه السفن بين عامي 2027 و2028. وسيتم تجهيز الناقلتين بمحركات تعمل بالوقود المزدوج موفرة للطاقة وقادرة على العمل باستخدام الغاز البترولي المسال أو الوقود التقليدي.

بدوره، قال لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض بناء السفن في جيانج نان إن توقيع عقدي بناء ناقلات الأمونيا العملاقة يعزز التعاون والصداقة بين“أدنوك للإمداد والخدمات”، و”مجموعة وانهوا” الصينية للصناعات الكيميائية، وحوض“جيانج نان” لبناء السفن، ويُمثل هذا الاتفاق التزامًا مشتركًا بين جميع الأطراف بإزالة الكربون من العمليات الصناعية، ويشكل دفعة قوية للانتقال المستقبلي في قطاع الطاقة، وسيكون افتتاح مكتب تمثيل حوض“جيانج نان” في الشرق الأوسط بمثابة نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون مع شركات النفط والغاز والشحن، إلى جانب الشركات ذات الصلة في المنطقة، لتلبية احتياجات السوق في مجالات نقل الطاقة والمعدات البحرية، مع مواصلة الابتكار والتحسين في مجالات متعددة.

من جانبه، قال كو جوانجو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة“وانهوا” الصينية للصناعات الكيميائية إن توقيع عقدين إضافيين لبناء ناقلات الأمونيا العملاقة من خلال شركة“إيه دبليو للملاحة” خلال حفل افتتاح مكتب تمثيل حوض“جيانج نان” في أبوظبي، يعكس التزام مجموعة“وانهوا” الصينية القوي بدعم الانتقال في قطاع الطاقة لتحقيق النمو المستدام مستقبلاً، ونُثمّن الشراكات الاستراتيجية مع“أدنوك للإمداد والخدمات” وحوض بناء السفن“جيانج نان”، حيث تؤكد طلبات بناء الناقلات الجديدة رغبتنا في تعزيز وتطوير هذه العلاقات.

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